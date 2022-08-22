Dünyadaki en iyi tuz tektoniği yapılarından birisi Sivas'ta - Son Dakika
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Dünyadaki en iyi tuz tektoniği yapılarından birisi Sivas'ta

22.08.2022 09:44
Dünyadaki en iyi tuz tektoniği yapılarından birisi Sivas'ta

Sivas Havzası yaklaşık 90 metre kalınlıktaki kaya tuzu kalınlığı ile doğal gaz, hidrojen ve karbondioksitin depolanmasına en uygun bölgelerden birisi olarak görülüyor.

Sivas Havzası yaklaşık 90 metre kalınlıktaki kaya tuzu kalınlığı ile doğal gaz, hidrojen ve karbondioksitin depolanmasına en uygun bölgelerden birisi olarak görülüyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan Şevki Kavak, Sivas Havzası'nın jipsli ve kaya tuzlu jeolojik yapısı ile Türkiye'de doğal gaz, hidrojen ve karbondioksitin depolanabilecek en uygun bölgelerden birisi olduğunu söyledi.

"Depolama işlemi için çok uygun yerler"

Prof. Dr. Öğr. Üyesi Kaan Şevki Kavak, Sivas'ın jeolojik yapısının yer altında doğal gaz depolamak için uygun olduğunu belirterek, "Sivas Havzası'nın doğusundaki pur adı da verilen jipslerin de (alçıtaşı) içinde yer aldığı evaporitik birimlerde bulunan kaya tuzları depolama işlemi için çok uygun yerler. Havza'nın doğu kısmında ki kaya tuzlarında çözelti madenciliği kullanılarak yüzeyden açılacak sondajlarla doğal gaz, karbondioksit veya hidrojen depolanabilir. Bunlardan hidrojen yenilenebilir bir enerji kaynağı ve sürdürülebilirlikle ilgili. Doğal gazı söylemeye neredeyse gerek yok. Yaşanan enerji krizinde doğal gaz, metan gibi hidrokarbonların depolanması ve atmosfere salınımın engellenmesi başlı başına bir amaç. Sivas Havzası'nda kaya tuzlarının depolama şartlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye şartlarında depolama imkanı sunabilecek önemli bölgelerden biri olduğuna da dikkat çekmek istiyorum. Tuz Gölü altında yapılan tesislerden sonra bu birimlerdeki depolama olanaklarını da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ve mülki idarenin dikkate alması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Dünya üzerinde ki en iyi örneklerinden birisi"

Bölgede ki tuz tektoniği yapılarının enerjinin depolanması ile ilgili çalışmalarda çok önemli olduğunu belirten Kavak, "Bulunduğunuz konuma göre eğer bir tuz diyapirini kesiyorsanız, burada çok daha fazla depolama yapmanız mümkün ama tabaka şeklinde ki bir tuz da ise bunun çok daha ince bir tabaka da gerçekleştirmeniz mümkün. Sivas Havzası'nda yaklaşık 80-90 metre arasında bir kalınlığa sahip kaya tuz enerjiyi depolamak için uygun bir kalınlık. Bölgedeki tuz yapıları Meksika körfezinde deniz altında ki yapıların karadaki benzeri. Bu anlamda bölgede ki tuz tektoniğinin etkisini gelecek çalışmalarda özellikle enerji güvenliği ile ilgili çalışmalarda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı Sivas bölgesi üzerinde ve tuzlarda doğal gaz, hidrojen ve atıkların depolanmasının Türkiye'nin enerji güvenliği açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Türkiye, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünyadaki en iyi tuz tektoniği yapılarından birisi Sivas'ta - Son Dakika

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