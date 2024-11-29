Sivas'ın 2025 Bütçesi Belirlendi

Ekonomi

Sivas İl Özel İdaresi'nin 2025 yılı bütçesi, İl Genel Meclisi tarafından 2 milyar 325 milyon TL olarak belirlendi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bütçenin eğitimden çevreye, tarımdan kırsal altyapıya kadar birçok alanda Sivas halkının hizmetine sunulacağını belirtti.

Vali Şimşek, bütçenin Sivas'a hayırlı olmasını dileyerek, bu kaynakların şehrin kalkınması ve gelişimi için etkin bir şekilde kullanılacağını ifade etti. - SİVAS