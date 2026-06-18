Sivas'ın İhracatı Mayıs'ta %33 Arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), mayıs ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı.

TİM'den derlenen verilere göre Sivas'ta ihracat 2026'nın mayıs ayında 2025'in aynı dönemine göre artış gösterdi.

Kentte 2025'in mayıs 5 milyon 567 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 33 oranında artarak 7 milyon 415 bin dolara yükseldi.

Sivas'ta bu yılın ocak-mayıs döneminde gerçekleştirilen ihracat ise 32 milyon 102 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

Sivas'ın ihracat yaptığı sektörler içerisinde çelik, çimento, cam seramik ve toprak ürünleri, demir ve demir dışı metaller, deri ve deri mamulleri, elektrik elektronik, hazır giyim ve konfeksiyon, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, madencilik ürünleri, makine ve aksamları, meyve ve sebze mamulleri, mobilya kağıt ve orman ürünleri, mücevher, otomotiv endüstrisi, savunma ve havacılık sanayi, tekstil ve hammaddeleri, yaş sebze ve meyve yer alıyor. - SİVAS