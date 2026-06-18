Sivas'ın İhracatı Mayıs'ta %33 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas'ın İhracatı Mayıs'ta %33 Arttı

18.06.2026 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta ihracat, 2025 Mayıs'ına göre bu yıl %33 artarak 7.4 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), mayıs ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı.

TİM'den derlenen verilere göre Sivas'ta ihracat 2026'nın mayıs ayında 2025'in aynı dönemine göre artış gösterdi.

Kentte 2025'in mayıs 5 milyon 567 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 33 oranında artarak 7 milyon 415 bin dolara yükseldi.

Sivas'ta bu yılın ocak-mayıs döneminde gerçekleştirilen ihracat ise 32 milyon 102 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

Sivas'ın ihracat yaptığı sektörler içerisinde çelik, çimento, cam seramik ve toprak ürünleri, demir ve demir dışı metaller, deri ve deri mamulleri, elektrik elektronik, hazır giyim ve konfeksiyon, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, madencilik ürünleri, makine ve aksamları, meyve ve sebze mamulleri, mobilya kağıt ve orman ürünleri, mücevher, otomotiv endüstrisi, savunma ve havacılık sanayi, tekstil ve hammaddeleri, yaş sebze ve meyve yer alıyor. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İhracat, Ekonomi, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas'ın İhracatı Mayıs'ta %33 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya’da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti
Kangal köpekleri çobanın hayatını kurtardı Kangal köpekleri çobanın hayatını kurtardı
İl Başkanlarının görevden alınmasının ardından Özgür Özel partilileri nöbete çağırdı İl Başkanlarının görevden alınmasının ardından Özgür Özel partilileri nöbete çağırdı
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen “AP Türkiye raporu“ kabul edildi, Dışişleri’nden jet hızında tepki geldi Bakan Gürlek için yaptırım isteyen "AP Türkiye raporu" kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi
Yeşilay’dan sigarayı bırakan İtalya Başbakanı’na tebrik: Aramıza hoş geldin Yeşilay’dan sigarayı bırakan İtalya Başbakanı’na tebrik: Aramıza hoş geldin
Gaziantep’te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti Gaziantep'te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti

14:57
İsmail Kartal’dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
İsmail Kartal'dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
14:28
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal’ın eşi o anları anlattı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın eşi o anları anlattı
14:23
Bomba iddia Aziz Yıldırım’ın isteği Aykut Kocaman’ı delirtmiş
Bomba iddia! Aziz Yıldırım'ın isteği Aykut Kocaman'ı delirtmiş
13:29
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
13:23
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
13:07
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi İşte sözleşme süresi ve yardımcısı
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi! İşte sözleşme süresi ve yardımcısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 15:03:00. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas'ın İhracatı Mayıs'ta %33 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.