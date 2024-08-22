Sivas-İzmir arası aktarmasız uçak seferleri Ekim ayında başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas-İzmir arası aktarmasız uçak seferleri Ekim ayında başlıyor

Sivas-İzmir arası aktarmasız uçak seferleri Ekim ayında başlıyor

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Sivas ile İzmir arası aktarmasız uçak seferlerinin Ekim Ayında başlayacağını söyledi. Özdemir, Ankara YHT seferlerinin ardından aktarmasız olarak başlayan İstanbul YHT seferlerinin de Sivas'ın turizmi ve gelişimi adına büyük bir kazanım olduğunu belirtti.

22.08.2024 15:23  Güncelleme: 15:26
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Sivas ile İzmir arası aktarmasız uçak seferlerinin Ekim Ayında başlayacağını söyledi.

Özdemir, Ankara YHT seferlerinin ardından aktarmasız olarak başlayan İstanbul YHT seferlerinin de Sivas'ın turizmi ve gelişimi adına büyük bir kazanım olduğunu belirtti. Kolay ulaşımın Sivas'a davet ettikleri yatırımcılara cazip geldiğini ve iş insanlarına fayda sağladığını sözlerine ekledi.

Sivas-İzmir aktarmasız uçak seferlerinin her iki şehrinde ortak beklentisi olduğunu vurgulayan Başkan Zeki Özdemir, konforlu ve hızlı ulaşımın sanayiden ekonomiye, eğitimden kültürel aktivitelere kadar şehirlerarasında köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

İzmir uçak seferlerinin başlatılması için Oda olarak birçok girişimde bulunduklarını ifade eden Özdemir, "Valimiz Yılmaz Şimşek ve dönemim belediye başkanı Hilmi Bilgin ile beraber, Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı'yı, ESAS Holding'de ziyaret ettik. Sivas-İzmir uçak seferlerinin başlatılması talebimizi ileterek Ali Sabancı'dan çalışma yapacaklarının sözünü aldık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ile Sivas'ta yaptığımız görüşmede, seferlerin Sivas ekonomisine katkı sağlayacağını ve yatırımcıların Sivas'a olan ilgisinin artacağını ifade ettik" şeklinde konuştu.

Başkan Özdemir, Sivas ve İzmir'in ekonomik ve kültürel bağlarını güçlendirecek bu direkt uçuşların, her iki şehir için de büyük bir kazanım olduğunu belirtti ve bu fırsatın tüm bölgeye olumlu etkiler oluşturmasını umduklarını ifade etti. Özdemir, seferlerin, iki şehir arasındaki işbirliğini teşvik edeceğini ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sivas-İzmir arası aktarmasız uçak seferleri Ekim ayında başlıyor - Son Dakika

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