Bu da promosyon yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi

Bu da promosyon yoğunluğu

29.08.2022 14:04
Bu da promosyon yoğunluğu

Sivas kent merkezinde bankaların promosyon yoğunluğu sokakları doldurdu, saatlerce bekleyen vatandaşlar isyan etti.

Sivas kent merkezinde bankaların promosyon yoğunluğu sokakları doldurdu, saatlerce bekleyen vatandaşlar isyan etti.

Bankaların 7 bin 500 liralık promosyon açıklaması üzerine Sivas kent merkezinde bulunan bankaların önünde emekli vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sabah erken saatlerde kuyruğa giren vatandaşlar, saatlerce sıralarının gelmesini bekledi. Saatlerce sırada bekleyen ve işlem yapamadan geri dönen vatandaşlar bu duruma isyan etti.

Promosyon için kilometrelerce uzaklıktan geldi

Sivas'a 60 kilometre uzaklıktan geldiğini belirten Kadir Solmaz, "7 bin 500 lira alabilmek için bekliyoruz. 4 veya 5 saati geçti, köyden geliyoruz. Şu an aldığım banka 750 lira promosyon veriyor, bende daha yüksek veren buraya taşımak istedim" şeklinde konuştu.

Nazife yıldırım, "Sabahtan itibaren bu kuyruğun başına bir zabıt koyacaklar, ondan sonra düzenli olabilir" şeklinde konuştu. - SİVAS

YORUMLAR
500
Sivas'ta yanan otluk alandaki kirpiyi vatandaş kurtardı Sivas'ta yanan otluk alandaki kirpiyi vatandaş kurtardı Alevlerin arasında kalan kirpi son anda kurtarıldı Alevlerin arasında kalan kirpi son anda kurtarıldı
Kaynak: İHA

Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu da promosyon yoğunluğu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
13:23 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı
13:16 Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı
13:07 Samsun'da iki kadın, "kıskançlık" sebebiyle saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
12:32 Oreo ürününde salmonella bakterisi var mı? Mondelez şirketi: Türkiye'ye gelen ürünler bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmedi
12:25 Defne Samyeli, Abidin şarkısının klibinde elleriyle çikolata yedi
12:00 Rusya'nın en büyük hacker grubu Killnet, "Ruslara asla SİHA satmayız" sözleri sonrası Baykar ve Bayraktar ailesi için tehdit mesajı yayınladı
11:52 Kılıçdaroğlu, aradıkları aday profilini açıkladı: Egosuna yenik düşmeyecek, "Nereden çıktı bu 6'lı masa" demeyecek biri lazım
11:45 Ceza, rap dünyasını sarsan acı haberi verdi: Rapçi Selim Muran hayatını kaybetti
11:34 CHP heyeti, Sedat Peker'in iddiaları sonrası Ankara Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 14:28:20. #1.11#
SON DAKİKA: Bu da promosyon yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement