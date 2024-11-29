Sivas OSB\'nin Yönetimi Sanayicilere Bırakılmalı

Ekonomi

Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) sanayiciler tarafından yönetilmesinin doğru bir adım olacağına dikkat çekerek, etkin yönetim modelinin sanayicilere bırakılmasından yana olduğunu belirtti.

Özdemir, yeni kurulan OSB'lerde, Vali, belediye başkanı ve ticaret ve sanayi odasının yer aldığı bir müteşebbis heyeti modelinin uygulanabileceğini ifade etti.

Başkan Zeki Özdemir, Birinci Organize Sanayi Bölgesi'nin sanayiciler tarafından yönetilmesiyle, hem OSB'nin hizmet kapasitesinin artacağına hem de sanayicilerin rekabet gücünün yükselerek daha doğru çözümler üretebileceğine inandığını belirtti. Özdemir, "Burada olması gereken model, sanayicinin kendi kendini yönetmesidir. Bu talep OSB'lerin kuruluş amacına dayanan temel ilkedir" şeklinde konuştu. - SİVAS