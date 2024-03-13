Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, geçtiğimiz yıl zamanında ödenmediği için protesto çekilen senet sayılarını ve tutarlarını açıkladı. Buna göre Sivas'ta 2023 yılında 920 senede protesto çekildi.
TBB Risk Merkezi, geçtiğimiz yıl içerisinde zamanında ödenmediği için protesto çekilen senet sayılarını ve tutarlarını açıkladı. Sivas'ta 2023 yılında 920 senede protesto çekildiği bildirilirken, protesto edilen senetlerin 79'u Ocak'ta, 81'i Şubat'ta, 71'i Mart'ta, 68'i Nisan'da, 67'si Mayıs'ta, 87'si Haziran'da, 92'si Temmuz'da, 82'si Ağustos'ta, 96'sı Eylül'de, 68'i Ekim'de, 67'si Kasım'da, 62'si ise Aralık'ta gerçekleşti.
Protestolu senet tutarı 44 milyona yaklaştı
Sivas'ta 2023 yılında protesto çekilen senet tutarı ise 43 milyon 661 bin 709 lira olarak açıklandı. Protesto edilen senetlerin tutarı Ocak'ta 2 milyon 44 bin 150 lira, Şubat'ta 2 milyon 349 bin 294 lira, Mart'ta 2 milyon 210 bin 158 lira, Nisan'da 1 milyon 932 bin 175 lira, Mayıs'ta 1 milyon 813 bin 774 lira, Haziran'da 2 milyon 572 bin 767 lira, Temmuz'da 3 milyon 805 bin 201 lira, Ağustos'ta 5 milyon 118 bin 602 lira, Eylül'de 5 milyon 118 bin 692 lira, Ekim'de 4 milyon 812 bin 743 lira, Kasım'da 6 milyon 463 bin 483 lira, Aralık'ta ise 5 milyon 420 bin 670 lira olarak kayıtlara geçti. - SİVAS
Son Dakika › Ekonomi › Sivas'ta 2023 yılında 920 senede protesto çekildi - Son Dakika
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