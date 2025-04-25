Sivas\'ta 2024 İşgücü Piyasası Raporu Yayımlandı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), "2024 Yılı Türkiye İşgücü Piyasası Araştırması Sonuçları-Sivas" raporunu yayımladı.

433 işyeri ziyaret edilerek Sivas'ın işgücü piyasasının mevcut durumunun belirlendiği raporda önemli veriler yer aldı. Araştırma sonucuna göre Sivas 2024 yılında 954 açık iş tespit edildi. 176 iş yerinde toplam 741 kişinin temininde güçlük çekildiği belirtilen raporda en çok eleman ihtiyacı olan meslek grupları da tek tek sıralandı.

Sivas'ta eleman temininde güçlük çekilen ilk 5 sektörü "imalat", "toptan ve perakende ticaret", "insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri" ile "madencilik ve taş ocakçılığı" olarak açıkladı.

Raporda, Sivas'ta temininde en fazla güçlük çekilen meslek makineci (dikiş) oldu. Bunu hemşire, iplik eğirme operatörü, kaynakçı, satış danışmanı/uzmanı, aşçı, mermer işçisi, inşaat işçisi, otopark görevlisi, paramedik/ambulans ve acil bakım/ilk ve acil yardım sağlık teknikeri izledi.

Sivas'ta en fazla istihdam artışı beklenen meslekler ise argon kaynakçısı, makineci (dikiş), kablo montaj işçisi, asfalt işçisi, satış danışmanı/uzmanı, garson, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, ortacı/ayakçı (tekstil), kamyon şoförü, mantar toplayıcısı olarak açıklandı. - SİVAS