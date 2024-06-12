Sivas'ta Anız Yangınlarına Karşı Uyarı - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas'ta Anız Yangınlarına Karşı Uyarı

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, hasat sonrasından sonbahar aylarına kadar olan süreçte görülen anız yangınları konusunda uyarılarda bulundu. Anız yangınlarının toprak verimliliğini düşürdüğünü ve çölleşmeye neden olduğunu belirten Yıldız, çevre kanununa rağmen kontrollü anız yakılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

12.06.2024 17:30
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Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, hasat sonrasından sonbahar aylarına kadar olan süreçte görülen anız yangınları konusunda uyarılarda bulundu.

Toprak verimliliğini düşüren ve toprakların zamanla çölleşmesine neden olan anız yangınlarının milli kayıp olduğunu ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, "İlimizde hububat ürün hasadından sonra toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak anızların yakılması, çevre ve toplum sağlığı, kamu düzeni, halkın güvenliği ve esenliği ile kamu malları üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek gerektiğinden, 2872 Sayılı Çevre Kanununun Ek madde 1/c bendine rağmen ilimizde kontrollü anız yakılmasına izin verilmeyecektir" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sivas'ta Anız Yangınlarına Karşı Uyarı - Son Dakika

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