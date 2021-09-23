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Sivas'ta araç sayısı 170 bine dayandı - Son Dakika

Sivas'ta araç sayısı 170 bine dayandı

23.09.2021 09:35
Sivas'ta araç sayısı 170 bine dayandı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı. TÜİK'ten derlenen verilere göre Sivas'ta Ağustos sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 169 bin 457 olarak açıklandı. Araçların 88 bin 823'ünü otomobil, 33 bin 928'ini traktör, 27 bin 323'ünü kamyonet, 8 bin 184'ünü motosiklet, 6 bin 280'ini kamyon, 3 bin 94'ünü minibüs, bin 260'ını otobüs, 565'ini ise özel amaçlı araç oluşturdu.

5 bin 235 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta Ağustos ayında 5 bin 235 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 573'ünü otomobil, 93'ünü minibüs, 32'sini otobüs, 804'ünü kamyonet, 139'unu kamyon, 120'sini motosiklet, 14'ünü özel amaçlı araçlar, 460'ını da traktör oluşturdu. - SİVAS

Sivas'ta araç sayısı 170 bine dayandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Otomobil, Tragger, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta araç sayısı 170 bine dayandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sivas'ta araç sayısı 170 bine dayandı - Son Dakika
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