Sivas'ta Arazi Toplulaştırma Kararı

Sivas'ta arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sivas'ın merkez ilçesinde 12 köy, Yıldızeli ilçesinde 23 köyde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek.

Öte yandan, Bitlis'in Güroymak ilçesi Günkırı Belediyesi ile Muş'un Hasköy ilçesi Büvetli köyü arasındaki iki il sınırı yeniden belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.