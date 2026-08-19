Sivas'ta Bereketli Hasat Dönemi - Son Dakika
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Sivas'ta Bereketli Hasat Dönemi

Sivas\'ta Bereketli Hasat Dönemi
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Sivas'ta arpa ve buğday hasadı sürerken, Vali Şimşek çiftçilerle birlikte hasat yaptı.

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Sivas'ta arpa ve buğday hasadı sürüyor. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İnceyol köyünde düzenlenen programda biçerdöverin başına geçerek, çiftçilerle birlikte hasat yaptı.

Sivas'ta arpa ve buğday hasadı devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından merkeze bağlı İnceyol köyünde düzenlenen hasat programına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ katıldı. Biçerdövere binerek ekinleri biçen Vali Şimşek, bu yıl yağışların da etkisiyle hububat üretiminde verimli bir sezon geçirildiğini belirtti. Sivas'ın geniş tarım arazileri ve verimli topraklarıyla Türkiye'nin önemli hububat merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Şimşek, çiftçilere bol ve bereketli bir hasat dönemi diledi.

"Bizler her zaman devlet olarak çiftçilerimizin yanındayız, yakınındayız"

Devletin tüm imkanlarıyla çiftçilerin yanında olmaya ve Sivas'ın tarımsal üretim gücünü daha ileriye taşımaya devam edeceklerini belirten Vali Şimşek, "Sivas'ta hasat sezonu başladı. Çiftçilerimizle birlikteyiz ve bir hasada eşlik ediyoruz. Ben öncelikle tüm çiftçilerimize emeklerinin karşılıkların aldıkları bereketli bol kazançlı bir sezon diliyorum. Hayırlı bereketli olsun inşallah sezonumuz. Bildiğiniz üzere Sivas geniş tarım arazisiyle ve verimli topraklarıyla ülkemizin önemli hububat merkezlerinden birisi. Nitekim rakamlara bakınca da bunu anlıyoruz. Sivas yaklaşık 500 bin ton buğday üretimiyle Türkiye beşincisi. Yaklaşık 300 bin ton arpa üretimiyle Türkiye dördüncüsü. Yaklaşık 32 bin tonluk tritikale üretimiyle Türkiye ikincisi ama yulafta birinciyiz. 42 bin ton yulaf üretimiyle Sivas, Türkiye birincisi durumunda. Gördüğünüz gibi önemli bir potansiyeline sahip Sivas. Bizim amacımız, hedefimiz bu potansiyeli daha da yükseltmek ve bu rakamları daha da üst seviyelere çekmek. Bu amaç doğrultusunda çalışıyoruz. Bizler her zaman devlet olarak çiftçilerimizin yanındayız, yakınındayız. Her zaman onlara gerek Tarım Bakanlığımız nezdinde gerek Özel İdaremiz destekleriyle her türlü imkanı onlara sunuyoruz. Nitekim geçtiğimiz yıl çiftçilerimize yaklaşık 3,5 milyarlık destek sağlamışız. İnşallah bu destekler her geçen gün artacaktır. Yeter ki çiftçilerimiz çalışsın, yeter ki onlar boş arazi bırakmasınlar, ekmeye, biçmeye devam etsinler. Devlet olarak biz her zaman onların yanındayız. Ben tüm çiftçilerimize gayretleri için, emekleri için teşekkür ediyorum ve tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli, bol kazançlı bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Sadık yarimiz kara toprağımız gerçekten bu yıl çok bereketli"

Sivas Milletvekili Rukiye Toy ise çiftçilere bereketli bir sezon dileyerek, "Aşık Veysel'in ilinde Aşık Veysel'in sözüyle söyleyelim, 'Benim sadık yarim kara topraktır' demişti. Sadık yarimiz kara toprağımız gerçekten bu yıl çok bereketli. Çok bol inşallah hasat nasip etti Rabbimiz. Kışın güzel bir yağış aldı Sivas'ımız. Bugün de bereketli bir hasat zamanı olacak. Sivas'ımıza, çiftçilerimize hayırlı olsun. Bizler her zaman çiftçilerimizin yanındayız" dedi.

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Ekonomi, Türkiye, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta Bereketli Hasat Dönemi - Son Dakika

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