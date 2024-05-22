Sivas'ta Buğday Rekoltesinde Rekor Bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas'ta Buğday Rekoltesinde Rekor Bekleniyor

Sivas\'ta Buğday Rekoltesinde Rekor Bekleniyor

Sivas'ta geçtiğimiz yıl yaşanan verim ve kalite kaybının ardından buğdayda rekor bir rekolteden umutlu olunuyor. Çiftçiler, septorya hastalığına karşı ilaçlama yaparak verim ve kalite kaybını en aza indirmeye çalışıyor. Sivas Ziraat Odası Başkanı, buğday hasadında yüksek verim ve kalite beklediklerini belirtti. Sivas, ülkenin buğday deposu olarak biliniyor ve çiftçiler her yıl üretime ağırlık vererek ithalata bağımlı olmadan yeterli miktarda buğday üretmeyi hedefliyor.

22.05.2024 10:48
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Sivas'ta bu yıl buğday rekoltesinde rekor bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl yaşanan yoğun yağışlardan dolayı buğdayda verim ve kalite kaybının yaşandığı Sivas'ta, çiftçiler bu yıldan ümitli. Aşırı yağışlar sonrası tarlalarda görülen septorya hastalığına karşı çiftçiler, verim ve kalite kaybını en aza indirmek için ilaçlama yapmaya başladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Sivas Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Çetindağ, " Türkiye'nin tahıl ambarı olan Sivas'ta toprakla buluşan tohumlar büyüyor. Yüksek verim ve kalitede buğday hasat etmeyi ümit ediyoruz" dedi.

Sivas'ın Türkiye'nin buğday deposu olduğunu ifade eden Çetindağ, "2023'teki hava koşullarından dolayı sarı pas hastalığı nedeniyle aşırı derecede verim kaybı oldu. Kalite ile birlikte katma değer de düşmüş oldu. Geçtiğimiz sene yaşanan sorunları yaşamamak için Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ile birlikte tüm çiftçilerimize eğitimler verilerek uyarıldı. Arkamızda gördüğünüz tarlada da olduğu gibi zamanında ilaçlama yapıldı. Hava şartlarının geçen seneye göre iyi gitmesinden dolayı da hem verimin yüksek olması hem de kalitenin yüksek olmasını bekliyoruz" dedi.

"2024 yılında inşallah en üst kalitede buğdayımız olacak"

Çiftçilerin her geçen yıl üretime ağırlık verdiğini dile getiren Çetindağ, şu ifadelere yer verdi:

"Bizim amacımız ülkemize katma değer sağlayacak kaliteli buğdaylar üreterek, ithalata bırakmadan kendi içimizde yetecek kadar üretmek. Bu sene Sivas'ta gayet

güzel gidiyor. Çiftçilerimiz geçen sene yaşadığımız sıkıntıları yaşamamak için elinden geleni yaptılar, tarlalarını ilaçladılar. Şu anda da ilaçlamalara devam ediliyor. Bizler de sürekli bunun takibindeyiz. 2024 yılında inşallah en üst kalitede buğdayımız olacak. Geçen sene yaşadığımız sıkıntıları bu sene yaşamıyoruz. Tabii afetler olmadığı sürece rekoltemiz de, kalitemiz de iyi olacak. Şu ana kadar Sivas'ta yağışlarımız yeterli oldu ama kar yağışının az olmasından dolayı yer altı sularında sıkıntı var. Ancak yağmurların yeterli olduğunu görebiliyoruz. Bu şekilde de devam ederse herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız." - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sivas'ta Buğday Rekoltesinde Rekor Bekleniyor - Son Dakika

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