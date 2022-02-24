Sivas'ta hayvancılık yaygınlaşıyor... "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında küçükbaş hayvan sayısı 919 bin 687 oldu - Son Dakika
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Sivas'ta hayvancılık yaygınlaşıyor... "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında küçükbaş hayvan sayısı 919 bin 687 oldu

24.02.2022 09:28

Sivas'ta hayvancılık yaygınlaşıyor.

Sivas'ta hayvancılık yaygınlaşıyor... "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında küçükbaş hayvan sayısı 919 bin 687 oldu

SİVAS Sivas'ta "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında küçükbaş hayvan sayısı 919 bin 687 oldu.

Sivas Valiliği himayesine yürütülen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanıyor. Proje kapsamında çiftçilerin hayvan varlığının artırılmasına büyük katkı sağlanırken elde edilen başarı ise çiftçinin yüzünü güldürüyor. Türkiye İstatistik Kurumunun 2022 yılı verilerine göre küçükbaş hayvan varlığı sayısı her geçen yıl artış gösteriyor. 2018 yılında 578 bin 394 olan sayı 2019 yılında 636 bin 392 olmuştu. 2020 yılında ise 740 bin 583 olan sayı artarak 2021 yılında 919 bin 687'ye ulaştı.

Sivas'ta hayvancılık yaygınlaşıyor... Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projesi kapsamında küçükbaş hayvan sayısı 919 bin 687 oldu
Sivas'ta hayvancılık yaygınlaşıyor... Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projesi kapsamında küçükbaş hayvan sayısı 919 bin 687 oldu
Sivas'ta hayvancılık yaygınlaşıyor... Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projesi kapsamında küçükbaş hayvan sayısı 919 bin 687 oldu
Sivas'ta hayvancılık yaygınlaşıyor... Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projesi kapsamında küçükbaş hayvan sayısı 919 bin 687 oldu
Sivas'ta hayvancılık yaygınlaşıyor... Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projesi kapsamında küçükbaş hayvan sayısı 919 bin 687 oldu
Sivas'ta hayvancılık yaygınlaşıyor... Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projesi kapsamında küçükbaş hayvan sayısı 919 bin 687 oldu
Sivas'ta hayvancılık yaygınlaşıyor... Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projesi kapsamında küçükbaş hayvan sayısı 919 bin 687 oldu
Sivas'ta hayvancılık yaygınlaşıyor... Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projesi kapsamında küçükbaş hayvan sayısı 919 bin 687 oldu
Sivas'ta hayvancılık yaygınlaşıyor... Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projesi kapsamında küçükbaş hayvan sayısı 919 bin 687 oldu
Sivas'ta hayvancılık yaygınlaşıyor... Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projesi kapsamında küçükbaş hayvan sayısı 919 bin 687 oldu

YORUMLAR
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Tarım, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta hayvancılık yaygınlaşıyor... 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesi kapsamında küçükbaş hayvan sayısı 919 bin 687 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta hayvancılık yaygınlaşıyor... "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında küçükbaş hayvan sayısı 919 bin 687 oldu - Son Dakika
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