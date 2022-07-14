Sivas'ta ihracat arttı - Son Dakika
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Sivas'ta ihracat arttı

14.07.2022 09:13
Sivas'ta ihracat arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2022 yılı Haziran ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2022 yılı Haziran ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı.

Verilere göre Sivas'ta 2021 Haziran ayında 7 milyon 11 bin dolar olan ihracat bu yılın aynı döneminde 8 milyon 197 bin dolara çıktı. Kentte ihracat bu yılın Ocak-Haziran ayları arasında da geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Sivas'ta geçen yılın ilk 6 ayında 37 milyon 156 bin dolar düzeyinde ihracat gerçekleştirilirken 2022'nin aynı döneminde 47 milyon 703 bin dolara yükseldi. Bu verilerle birlikte 2021'in ilk yarısında ihracatta 58'inci sırada yer alan Sivas bu yılın aynı döneminde 54'üncü sıraya yükseldi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

İhracat, Türkiye, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta ihracat arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta ihracat arttı - Son Dakika
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