Sivas'ta İhracat İthalatı Geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı.

Verilere göre Sivas'ta şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 9 milyon 352 bin dolar, ithalat 6 milyon 22 bin dolar olarak gerçekleşti.

Sivas'ta ihracatın ithalatı karşılama oranı yaklaşık yüzde 155 olarak hesaplandı. - SİVAS