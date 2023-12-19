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Sivas'ta Konut Satışları Azaldı - Son Dakika
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Sivas'ta Konut Satışları Azaldı

Sivas'ta bu yılın kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre konut satışları 227 adet azalarak 485'e geriledi. İpotekli satışlar 19, diğer satışlar ise 466 konutu kapsadı. İlk el satışlar 157, ikinci el satışlar ise 328 konutu içerdi.

Sivas\'ta Konut Satışları Azaldı
19.12.2023 - 16:16,
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Sivas'ta konut satışları bu yılın kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre 227 adet azalarak 485'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Sivas'ta 2022 Kasım ayında satılan konut sayısı 712 iken bu yılın aynı ayında 485'e geriledi. Satılan 485 konutun 19'unu ipotekli satışlar, 466'sını ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK satış durumuna göre satılan konut sayısına ilişkin verileri de paylaştı. Buna göre Sivas'ta Kasım ayında satılan konutların 157'sini ilk el satış, 328'ini ise ikinci el satış teşkil etti. - SİVAS

Kaynak: İHA
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