Sivas'ta Nisan Ayında Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas'ta Nisan Ayında Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Arttı

Sivas\'ta Nisan Ayında Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Sivas'ta Nisan ayında motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre artış gösterdi. Mart ayında 190 bin 78 olan taşıt sayısı, Nisan ayında 191 bin 261'e yükseldi. Sivas'ta trafiğe kayıtlı taşıtların çoğunluğunu otomobiller oluştururken, devri yapılan araç sayısı da 5 bin 114 olarak belirlendi.

22.05.2024 17:43
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

TÜİK'ten derlenen bilgilere göre Sivas'ta Mart ayında 190 bin 78 olarak açıklanan motorlu kara taşıtı sayısı Nisan'da 191 bin 261'e yükseldi.

Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 99 549'unu otomobil, 36 bin 755'ini traktör, 29 bin 560'ını kamyonet, 13 bin 908'ini motosiklet, 6 bin 499'unu kamyon, 3 bin 31'ini minibüs, bin 298'ini otobüs, 661'ini ise özel maksatlı araç oluşturdu.

5 bin 114 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta Nisan ayında 5 bin 114 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 449'unu otomobil, 737'sini kamyonet, 407'sini traktör, 308'ini motosiklet, 87'sini minibüs, 94'ünü kamyon, 25'ini otobüs, 7'sini de özel maksatlı araçlar oluşturdu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sivas'ta Nisan Ayında Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Arttı - Son Dakika

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