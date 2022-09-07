Sivas'ta 55 milyon TL yatırım sağlayacak 5 proje destek almaya hak kazandı - Son Dakika
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Sivas'ta 55 milyon TL yatırım sağlayacak 5 proje destek almaya hak kazandı

07.09.2022 16:14
Sivas'ta 55 milyon TL yatırım sağlayacak 5 proje destek almaya hak kazandı

Sivas'ta Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen programlar neticesinde 55 milyon TL yatırım sağlayacak 5 proje destek almaya hak kazandı.

Sivas'ta Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen programlar neticesinde 55 milyon TL yatırım sağlayacak 5 proje destek almaya hak kazandı.

Bu çerçevede Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Sivas Projeleri Sözleşme İmza Töreni düzenlendi. Sivas Valiliği ek hizmet binası konferans salonunda düzenlenen törene Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ve bazı il protokol üyeleri katıldı.

Törende konuşan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, destek alan projeler hakkında bilgiler vererek Sivas'a yeni ve özgün çalışmalar katan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ise yaptığı konuşmada, ajans olarak Sivas'ta toplamda 300 milyon TL destek sağladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından imzalar atıldı. - SİVAS

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yılmaz Şimşek, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta 55 milyon TL yatırım sağlayacak 5 proje destek almaya hak kazandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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