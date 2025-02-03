Sivas\'ta Sanayi Kapasitesi 2024\'te Artıyor

Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2024 yılına ilişkin Sanayi Kapasite Raporu ve sanayideki istihdam sayısı verilerini açıkladı.

TOBB'dan derlenen bilgilere göre Sivas'ta 2023 yılında 364 olan kapasite rapor sayısı 2024'te 371'e yükseldi. Kentte 2023 yılında sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde çalışan sayısı 15 bin 180 kişi iken 2024 yılında 15 bin 975 kişiye yükseldi.

Sivas'ta 2024'de sanayi sektöründe istihdam bir önceki yıla nazaran yüzde 5,24 oranında arttı.

Sanayi kapasite raporu istatistiklerinde Sivas'ta en çok kodlanan ürünler hazır beton; kalker ve tuvenan; ekmek; mermer ve traverten; hidroelektrik olarak açıklandı. - SİVAS