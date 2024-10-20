Sivas'ta Tarımda Rekor Hasat - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas'ta Tarımda Rekor Hasat

Sivas\'ta Tarımda Rekor Hasat

Sivas'ta buğday, şeker pancarı ve patates rekolteleri artarak sezon sona erdi. Çiftçiler, destek bekliyor.

20.10.2024 11:27
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Sivas, hububatta rekordan rekora koştu. Tarım sektörü açısından verimli bir dönem geride bırakılarak sezonda sona gelindi.

Sivas'ta çiftçiler, aylar süren yoğun çalışmalarının ardından tarlalarını boşaltarak ürünlerini depolamaya ve pazara sunmaya başladılar. Sivas genelinde bu yıl hububat, şeker pancarı, patates, ayçiçeği gibi ürünlerin hasadı gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 milyon 470 bin dekar üzerinde hububat ekimi olan Sivas'ta yaklaşık 850 bin ton civarında bir buğday rekoltesi gerçekleşti. Yaklaşık 162 bin dekarda 850 bin ton civarında şeker pancarı üretilirken Sivas, 5 şeker fabrikasının da ham madde tedarikçisi oldu. Patates üretiminde de parmakla gösterilen Sivas'ta 600 bin ton da yemeklik patates üretilerek sezon sonuna gelindi. Rekoltelerin devam ettiğini belirten Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, "Sivas'taki Tüm çiftçilerimizle beraber ülke ekonomisine katkıda bulunmak için her türlü tarım ve çiftçiliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Sivas şu anda aranan illerden bir tanesi"

Bu yıl mevsim değişikliklerinden dolayı yaşanan kuraklık çiftçileri olumsuz etkilese de verimin düşmek yerine tüm imkansızlıklara rağmen yine de arttığını belirten Çetindağ, "2024 yılımızdaki hasadımızda şeker pancarı ve patatesin dışında hemen hemen diğer ürünlerimizin tamamının hasadı bitti. Şu anda da hem tohumlukta hem sofralık patates sökümleri devam ediyor. Bunun yanında aynı zamanda da şeker pancarı devam ediyor. 2024 yılında geçen yıllara nazaran değerlendirme yaptığınız zaman bu iklim değişiklikleri ve kuraklıktan dolayı zorluklar yaşansa da bu seneki buğdayımızın da hem kaliteli olması hem verimin iyi olmasıyla verimimiz yine de geçen yıla göre biraz arttı. Böylelikle rekolte devam etti. Yaklaşık 2 milyon 470 bin dekar üzerinde hububat ekimi var. Yaklaşık 850 bin ton civarında bir buğday rekoltesi üretildi. Geçen seneye göre hemen hemen aynı. Tabii bunun neye bağlıyoruz biz? Daha çok iklim değişikliğine bir de sulamanın açılmasından dolayı şeker pancarı Ayçiçek, patates ve buğday rekoltemiz belki aynı seviyede kaldı ama kalitemize yüksek olmuş oldu. Bunun yanında patatesimiz de hem tohumlukta hem sofralık patateste Sivas şu anda en aranan illerden bir tanesi. Şu anda yaklaşık 20 bin dekar üzerindekiler tohumlukta hem Türkiye birincisi hem de 140 bin ton civarında patates tohumu üretildi" şeklinde konuştu.

"Hem altyapımız hem çiftçilerimiz hazır"

Zor şartlara rağmen ekime devam edileceğini vurgulayan Çetindağ, "2025 yılında ekilen patates tohumları da inşallah Sivas'ımızdan gidecek. Bunun yanında aynı zamanda 600 bin ton da yemeklik patates üretildi. 600 bin ton civarında bir patates üretmek demek gerçekten Türkiye'de ekonomisine büyük bir katkı sağlıyor demektir. Ben bundan dolayı Sivas çiftçimize çok teşekkür ederim. Bu kadar zor şartlara rağmen biz yine ekmeye devam edeceğiz. Bunun yanında aynı zamanda da şekeri pancarımız var biliyorsunuz. Şeker pancarınızın bir özelliği de yine bu soğuk ve sıcaklık farkından dolayı şeker rekoltesinin en yüksek olduğu ildir. Bugün 5 tane şeker fabrikasının ham maddesini biz Sivas topraklarından üretmekteyiz. Yaklaşık 162 bin dekarda yaklaşık 850 bin ton civarında şeker pancarı üretiliyor. Bunu biz daha bir milyon iki bir buçuk milyona daha geçeriz ama kuraklıkların etkilemesinden dolayı sulamada sıkıntısı yaşandı ve bu biraz düşmüştü. Önümüzdeki yıllarda yağışlar olur ve barajlarımız göletlerimiz dolarsa biz bunları daha çok yükseltmeye devam edeceğiz. Tüm zorluklara rağmen hem buğdayda hem patateste hem şeker pancarında diğer yem bitkilerinde büyük bir rekolteye gidiliyor. Bugün 81 vilayetin içinde biz tarımda ilk ondayız. Baktığımız zaman da hemen hemen her üründe de rekolteye gitmekteyiz. Buradaki amacımız bizim gençlerimizi çiftçiliğe yönlendirmek. Girdilerin biraz daha çiftçimizi kullanacağı bir şekilde devletimiz bunu dengeye getirirse biz Sivas'taki Tüm çiftçilerimizle beraber ülke ekonomisine katkıda bulunmak için her türlü tarım ve çiftçiliği yapmaya devam edeceğiz. Bizim hem altyapımız hazır, hem çiftçilerimiz hazır. Bizim tek sıkıntımız girdilerin dengesizliği" ifadelerine yer verdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sivas'ta Tarımda Rekor Hasat - Son Dakika

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