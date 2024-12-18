Sivas'taki HES'lerin Özelleştirme İhalesi Tamamlandı

Ekonomi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Sivas'taki Çamlıgöze ve Koyulhisar hidroelektrik santralleri (HES) ve bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi gerçekleştirildi.

ÖİB'den yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Elektrik Üretim AŞ adına kayıtlı, Sivas'taki Çamlıgöze ve Koyulhisar HES ile bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların, (bir bütün halinde) özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 2 milyar 160 milyon lira bedelle Akkuş Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından verildi.