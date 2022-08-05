Sivas'ta hasadına başlandı, Türkiye'nin ihtiyacının yarısını karşılayacak

Sivas Ulaş Tarım İşletmesinde Türkiye'nin tritikale tohum ihtiyacının yüzde 50'snin karşılandığı tarlalarda hasat başladı.

Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ulaş Tarım İşletmesinde 17 bin 800 dekar alana ekili olan tohumluk tritikale bitkisinin hasadına başlandı. Buğday ve çavdarın bileşimi ile elde edilen, buğdayın verim yüksekliğini ve tahıl kalitesi ile çavdarın hastalıklara ve toprak özellikleri de dahil olmak üzere çevre koşullarına dayanıklılığını birleştiren yem bitkisinin hasadına kurban kesilerek başlanıldı. Genelde hayvan beslemesinde kullanılan tritikale bitkisi yemlik kalitesi sebebiyle hayvan yetiştiricileri tarafından sıkça tercih ediliyor.

Aynı anda 5 biçerdöverle başlanılan hasat döneminin 15 gün sürmesi planlanıyor. Ulaş TİGEM Müdürü Hasan Keskin, dekarda 250 kilogram verim beklediklerini belirterek, tritikale tohumunda Türkiye'nin yüzde 50 ihtiyacının kendi işletmeleri tarafından karşılandığını söyledi.

"Toplamda 4 bin 500 ton rekolte bekleniyor"

Ulaş TİGEM Müdürü Hasan Keskin, beklenen yağış olamamasına rağmen toplamda 4 bin 500 ton rekolte beklediklerini belirterek, "17 bin 800 dekar alanda trikkale hasadımız başladı. Tritikalin Karma-2000, Tatlıcak-97 ve Ümranhanım olmak üzere 3 tohum çeşidi var. Türkiye'nin yüzde 50 tritikale tohumu ihtiyacı bizim işletmemizden karşılanmaktadır. Tarlada hasat yapılır, mahsul harmana gider dökülür daha sonra selektörlenir, çuvallanır, temizlenir tohum haline gelir ve tohum bayilerimize sevk edilir. Rekoltemizi ortalama olarak 250 kilogram verim bekliyoruz. Nisan ve Mayıs aylarında istediğimiz gibi düzenli bir yağış olmadı. Toplamda 4 bin 500 ton gibi bir beklentimiz var. Tritikale yem bitkisidir. Aynı zamanda sapı yüksektir hayvancılık üretimi yapan insanların bu yem bitkisini ekmesi gerekmektedir. Verim olarak hem de sap ihtiyacı olarak üreticilerin, çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılar. Hasadımız 15 gün sonunda tamamlanacak" ifadelerini kullandı. - SİVAS