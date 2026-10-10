Sivas Ziraat Odası Başkanı Çetindağ, şeker pancarında 800 bin ton üretim bekliyor - Son Dakika
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Sivas Ziraat Odası Başkanı Çetindağ, şeker pancarında 800 bin ton üretim bekliyor

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Sivas Ziraat Odası Başkanı Çetindağ, şeker pancarında 800 bin ton üretim bekliyor
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Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, yağışların fazlalığı nedeniyle şeker pancarında verimli ve yüksek rekolte beklediklerini söyledi. Sivas'ta 125 bin dönümde ekilen şeker pancarında 800 bin tonun üzerinde üretim öngörülüyor; ürün çevre illerdeki fabrikalara gönderiliyor.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, yağışların fazla olması sebebiyle şeker pancarı hasadında verimli ve yüksek rekolteli ürün beklediklerini söyledi.

Sivas'ta 2026 sezonunda önceki yıllara göre artış gösteren yağışlar ürünlerde ki rekolte ve kaliteyi arttırdı. Yılın başında büyük emeklerle ekilen şeker pancarında hasat dönemi yaklaşırken çiftçiler tarafından verimli bir rekolte sezonu olması bekleniyor. Şeker pancarı hasadında 800 bin ton üzerinde ürün alınması ön görülüyor. 125 bin dönümde ekilen şeker pancarı, çevre illerde ki fabrikaların ham madde ihtiyacını da büyük oranda karşılıyor.

Türkiye ortalamasında 800 bin ton üretimin çok yüksek bir miktar olduğunu vurgulayan Çetindağ, "Sivas'ta şeker pancarı yaklaşık 125 bin dönümde ekiliyor. Bu şekilde büyük bir alanda ekilince de 800 bin ton civarında yüklü bir üretim meydana geliyor. Çevre illerde ki fabrikalara da şeker pancarı Sivas'tan gönderiliyor. Gece ve gündüzün sıcaklık farkından ve şeker pancarının şeker oranının yüksek olmasından dolayı aranan bir ürün yetiştiriyoruz. Malatya, Kayseri, Amasya, Erzincan, Yozgat gibi şehirlere biz pancarı gönderiyoruz. Geçen sene ki kuraklığa karşılık bu sene yağışların bol ve zamanında olması kaliteyi arttırsa da istenilen dönümde ekim olmadı. Ekim yapılsaydı 1 milyon ton rekolteyi geçecektik. Ama baktığımız zaman Türkiye ortalamasına göre 800 bin ton üretim gerçekten yüklü bir miktar. Şeker pancarı sökümleri de yakında başlayacak. Sivaslı çiftçiler her zaman olduğu gibi üretim konusunda çalışmaya devam edecek. Bizim çiftçimiz tüm zorluklara rağmen ülke ekonomisine büyük bir katkıda bulunuyor. Bu sene de ürünler açısından bol ve bereketli bir yıl sonu geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
ÇiftçilikEkonomiGüncelSivasSon Dakika

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