Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 14 sözleşmeli personel istihdam edecek
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, pilot ve hava trafik kontrolörü dahil 14 sözleşmeli personel alacak. Başvurular bugün başladı, 14 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden yapılacak; şahsen ve posta başvuruları kabul edilmeyecek.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 14 sözleşmeli personel istihdam edecek.
Kurumun konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Genel Müdürlük, pilot, uçuş teknisyeni, uçuş tabibi, kabin emniyet uzmanı, hava trafik kontrolörü ve hava trafik emniyeti elektronik personeli olmak üzere toplam 14 personel alacak.
Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" adreslerinden yapabilecek.
Bugün başlayan başvurular 14 Eylül'e kadar devam edecek. Şahsen veya posta yoluyla müracaatlar kabul edilmeyecek.
Kaynak: AA
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