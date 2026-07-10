SK Hynix Nasdaq'ta İşlem Görmeye Başladı - Son Dakika
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SK Hynix Nasdaq'ta İşlem Görmeye Başladı

10.07.2026 19:21
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Güney Koreli yapay zeka bellek çipi üreticisi SK Hynix, Nasdaq'ta güçlü bir halka arz yaptı.

NEW Güney Koreli yapay zeka bellek çipi üreticisi SK Hynix'in hisseleri, Nasdaq borsasında işlem görmeye başladı.

Nasdaq'ta yatırma senedi (ADR) ihracı yöntemiyle "SKHYV" geçici koduyla işlem görmeye başlayan SK Hynix hisseleri, 170 dolardan açılış yaptı.

Halihazırda Güney Kore'de halka açık olan şirket, böylelikle Wall Street'e de ikincil listelemeyle güçlü bir giriş yapmış oldu.

Şirketin hisselerinin işlem görmeye başlaması dolayısıyla Nasdaq borsasında düzenlenen törende, açılış zilini SK Group Yönetim Kurulu Başkanı Chey Tae-Won ve SK Hynix Üst Yöneticisi (CEO) Kwak Noh-Jung çaldı.

Açılış zili öncesi yaptığı konuşmada Kwak, "Bugün, SK Hynix için büyük bir gurur ve gerçekten tarihi bir gün." değerlendirmesini yaptı.

SK Hynix, halka arz kapsamında hisse başına 149 dolar olmak üzere ABD piyasalarından yaklaşık 26,5 milyar dolarlık kaynak sağladı.

Bu tutar, ABD borsalarında bugüne kadar yabancı bir şirket tarafından gerçekleştirilen en büyük halka arz olarak kayıtlara geçti.

Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunduğu belgelere göre SK Group, halka arzın tamamlanmasının ardından şirketteki kontrol gücünü ve stratejik karar alma yetkisini elinde tutmaya devam edecek.

SK Hynix, halka arzdan elde edilen geliri, üretim kapasitesini artırmak, yeni nesil yapay zeka altyapısı kurmak ve yatırımların finansmanı için kullanmayı hedefliyor.

Şirket, kısa süre önce ABD'nin Indiana eyaletinde gelişmiş bir çip paketleme tesisi kuracağını ve buradaki AR-GE faaliyetlerine milyarlarca dolarlık bütçe ayıracağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Halka Arz, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SK Hynix Nasdaq'ta İşlem Görmeye Başladı - Son Dakika

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