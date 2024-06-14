SMMM Meslek Yasası'nın 35. yılı kutlandı, 'mali tatil' için yasal düzenleme talebi - Son Dakika
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Ekonomi

SMMM Meslek Yasası'nın 35. yılı kutlandı, 'mali tatil' için yasal düzenleme talebi

Samsun'da düzenlenen etkinlikle Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) Meslek Yasası'nın 35. yılı kutlandı. Etkinlikte, meslek mensupları tarafından 'mali tatil' için yasal düzenleme talebinde bulunuldu. Oda Başkanı Dilaver Öğütcü, meslek yasasının 35. yılında hala çözüm bekleyen sorunları dile getirerek, KDV oranının indirilmesi veya tevkifat kapsamına alınması, tahsilat sorununun çözümü için yasal düzenlemeler yapılması, KDV-Gelir Vergisi çelişkisinin giderilmesi gibi konuların önemine vurgu yaptı. Ayrıca, ruhsat almaya hak kazanan meslek mensuplarına sertifikaları da verildi.

14.06.2024 15:16
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Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) Meslek Yasası'nın 35. yılı Samsun'da düzenlenen etkinlikle kutlandı ve 'mali tatil' için yasal düzenleme talebinde bulunuldu.

3568 sayılı Yasa'nın yürürlüğe girişinin 35. yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen kokteyl programı Samsun SMMM Odasında gerçekleşti. Oda Başkanı Dilaver Öğütcü yaptığı açıklamasında, "1 Mart 1989 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teklif edilen meslek yasamız 1 Haziran 1989 tarihinde kabul edilerek yasalaşmış, 13 Haziran 1989 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle bugün meslek yasamızın yürürlüğünün 35. yıl dönümüdür, kutlu olsun. Meslek yasamızın 35. yılında, meslektaşlarımız hala bir takım zorluklar ve sorunlarla mücadele etmektedir. Çözüm beklediğimiz başlıca sorunlarımızı dile getirmek gerekirse; yaşanabilir bir mali tatil için yasal düzenleme yapılmalıdır. Meslek mensuplarının vermiş olduğu hizmetlerde KDV oranı indirilmeli, mümkün olamıyorsa tevkifat kapsamına alınmalıdır. Tahsilat sorununun çözümü için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. KDV-Gelir Vergisi çelişkisi giderilmelidir. Ba-Bs formu düzeltmelerine ceza uygulanmamalıdır. Kota ve kapasite uygulamasına geçilmelidir. Ücret tarifesinde zaman esaslı ücret tarifesine geçilmelidir. SMMM stajyerleri kayıtsız şartsız teşvik kapsamına alınmalıdır. Meslek mensuplarımız KOBİ desteklerinden faydalandırılmalıdır. Nispi temsil kaldırılmalı veya düzenlenmelidir. TÜRMOB yönetimindeki 5 e 4 sorunu bir an önce çözüm bulmalıdır. Haksız rekabet ile mücadele devam etmekte olup; haksız rekabet doğuracak davranışların önüne geçecek yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Mevzuat değişiklikleri torba yasalar ile yapılmamalıdır. Özelgeler meslek mensubuna verilmelidir. Alo TÜRMOB hattı kurulmalıdır. Belli hizmet süresini tamamlayan meslek mensuplarına yeşil pasaport verilmelidir" dedi.

Kokteylde, ruhsat almaya hak kazanan iki meslek mensubu Rabia Yılmaz ve Seyit Ahmet Yeter'e ruhsatları ile Samsun SMMMO ve Samsun İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ilkyardımcı eğitimini tamamlayan mali müşavirlere sertifikaları verildi.

Kokteyle SGK İl Müdürü Ünal Kaya, Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, İŞKUR İl Müdürü Gökhan Dürümlü, KOSGEB Samsun Müdürü Nebahat Livaoğlu, TKDK İl Koordinatörü Yusuf Özbey ve çok sayıda meslek mensubu ve aday meslek mensubu katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Tatil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SMMM Meslek Yasası'nın 35. yılı kutlandı, 'mali tatil' için yasal düzenleme talebi - Son Dakika

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