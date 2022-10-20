SNB'den Türkiye Finans Yönetim Kurulu'na yeni üye ataması gerçekleşti - Son Dakika
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SNB'den Türkiye Finans Yönetim Kurulu'na yeni üye ataması gerçekleşti

20.10.2022 11:16
SNB'den Türkiye Finans Yönetim Kurulu'na yeni üye ataması gerçekleşti

Saudi National Bank (SNB) Operasyon Grubu'ndan Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sara Abdullatif A Nugali, Türkiye Finans Katılım Bankası'na Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

Saudi National Bank (SNB) Operasyon Grubu'ndan Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sara Abdullatif A Nugali, Türkiye Finans Katılım Bankası'na Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, 12 Ekim itibarıyla görevine başlayan Nugali, aynı zamanda Türkiye Finans'ın denetim komitesi üyesi olarak görevlendirildi.

Bankacılık ve işletme alanında 17 yıllık deneyimi olan Sara Abdullatif A Nugali, Türkiye Finans'ın ana ortağı The National Commercial Bank'ın (NCB) Samba Financial Group ile birleşerek Saudi National Bank ismini almasının ardından, Nisan- Aralık 2021'de SNB'de Ticari ve Kurumsal Bankacılık Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

2003'te Kamu Yönetimi Enstitüsü'nden Bankacılık Hizmetleri diplomasını alan Sara Abdullatif A Nugali, 2011'de King Abdulaziz Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Nugali, müfettiş olarak 2005'te NCB'de başladığı kariyerine, 2016'da Ticari ve Kurumsal Operasyonlardan Sorumlu Direktör, 2020'de ise Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etti. Nugali, tüm bu süre içerisinde ACI Finansal Piyasalar Kuruluşu ve Londra İşletme Okulu da dahil olmak üzere çeşitli kuruluşlardan bankacılık, işletme ve liderlik eğitimleri aldı.

Kaynak: AA
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