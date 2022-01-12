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Sobacılar Çarşısı esnafı doğalgaza direniyor - Son Dakika

Sobacılar Çarşısı esnafı doğalgaza direniyor

12.01.2022 13:13

Sobacılar Çarşısı esnafı doğalgaza direniyor Van'da yarım asırlık Sobacılar Çarşısı'nda imalat yapan esnaf, doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla kış mevsiminde soba ve benzeri eşyaların tamirini yaparak geçimlerini sürdürüyor.

Sobacılar Çarşısı esnafı doğalgaza direniyor

VAN - Van'da yarım asırlık Sobacılar Çarşısı'nda imalat yapan esnaf, doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla kış mevsiminde soba ve benzeri eşyaların tamirini yaparak geçimlerini sürdürüyor.

İpekyolu ilçesinde yer alan ve kentin en eski çarşısı olarak bilinen Sobacılar Çarşısı'nın esnafı; semaver, demlik, tencere, mangal, soba, banyo kazanı gibi birçok temel ihtiyaç malzemesinin üretimini yaparak günümüz koşullarına direniyor. Doğalgaz kullanımının yaygınlaşması ve artan maliyetlere rağmen sobacılık mesleğini devam ettirdiklerini söyleyen Metin Akcan isimli üretici, "Şu an eksik kalan bazı takımların satışını ve tamir işlerini yapıyoruz. Eksik boru, tahta, soba ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Artan fiyatlar herkesi etkilediği gibi bizi de etkiledi. Dolar yükselince malzemeye zam yapıyorlar, dolar düşünce malzemeden yüzde 5 oranında düşüş yaşanıyor, toptancılar fiyatları düşürmüyor. Dolar yükselince anlık zam uyguluyorlar, dolar düşünce hiçbir şey yok aynı fiyattan malzemeyi satıyorlar. Kış aylarının ortalarına doğru artık soba tamiratlarımız oluyor, kova satıyoruz. Bunun dışında doğalgaz kullanımının yaygınlaşması ve Ukrayna dediğimiz kömürün fiyatının çok yüksek olmasından dolayı vatandaşlar çoğunlukla kovalı ve sac sobalara yöneldi" dedi.

Sobacılar Çarşısı esnafı doğalgaza direniyor
Sobacılar Çarşısı esnafı doğalgaza direniyor
Sobacılar Çarşısı esnafı doğalgaza direniyor
Sobacılar Çarşısı esnafı doğalgaza direniyor
Sobacılar Çarşısı esnafı doğalgaza direniyor
Sobacılar Çarşısı esnafı doğalgaza direniyor
Sobacılar Çarşısı esnafı doğalgaza direniyor
Sobacılar Çarşısı esnafı doğalgaza direniyor
Sobacılar Çarşısı esnafı doğalgaza direniyor
Sobacılar Çarşısı esnafı doğalgaza direniyor

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Doğalgaz, dolar, Esnaf, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sobacılar Çarşısı esnafı doğalgaza direniyor - Son Dakika Ekonomi


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