SOCAR Marine ISCC EU Sertifikası Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

SOCAR Marine ISCC EU Sertifikası Aldı

SOCAR Marine, sürdürülebilirlik projeleriyle ISCC EU sertifikasını kazandı, çevresel sorumluluğu belgeledi.

26.11.2024 11:48
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SOCAR Marine, sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda gerçekleştirdiği projelerle ISCC EU (Uluslararası Sürdürülebilirlik Karbon Sertifikası'nı) almaya hak kazandı.

Türkiye'nin önde gelen doğrudan dış yatırımcılarından ve en büyük entegre endüstri gruplarından olan SOCAR Türkiye'nin iştiraki SOCAR Marine, Uluslararası ISCC EU Sertifikası'nı almaya hak kazandı. Yapılan açıklamaya göre şirket, bu sertifikayı kazanarak biyokütle, biyoyakıt ve diğer yenilenebilir ham maddelerin sürdürülebilir üretimi ve tedarik zincirindeki başarısını uluslararası ölçekte gösterdi. ISCC EU sertifikası, şirketin üretim süreçlerinin çevresel ve sosyal sorumluluğa olan bağlılığını belgelemekle kalmıyor; aynı zamanda şeffaf ve sürdürülebilir bir küresel tedarik zincirine katkı sağladığını da ortaya koyuyor.

Bu sertifika şirketin çevresel sürdürülebilirliğinin yanı sıra sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik hedeflerine olan bağlığını destekleyen bütünsel bir yaklaşımla, biyokütle ticaretine imkan tanıyor.

Petkim de ISCC PLUS Sertifikasına sahip

SOCAR Türkiye'nin grup şirketlerinden Petkim, 2022 yılından bu yana ISCC PLUS sertifikasıyla sürdürülebilirlik alanında öncü rol oynamaktadır. Şirket, sürdürülebilir ham maddelerden üretilen ürünlerin tedarik zinciri boyunca izlenebilirliğini şeffaf bir şekilde garanti ediyor.

Şirket, kütle dengesi metodolojisi ile kullanılmış yemeklik yağlar ve plastik atıklardan elde edilen nafta türevlerini işleyerek döngüsel ve biyo-döngüsel ürünler üretmektedir. Bu kapsamda, etilen, propilen, LDPE, PP, ACN, benzen, C5 ve ksilen gibi düşük karbon ayak izine sahip ürünlerle sürdürülebilir üretimi destekliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Socar, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SOCAR Marine ISCC EU Sertifikası Aldı - Son Dakika

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