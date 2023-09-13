SocGen'den Türkiye için bomba faiz tahmini: Bu ay yüzde 31'e çıkacak - Son Dakika

SocGen'den Türkiye için bomba faiz tahmini: Bu ay yüzde 31'e çıkacak

Son Güncelleme: 13.09.2023 11:38

Ağustos ayında faizi 750 baz puan artırarak yüzde 25'e yükselten Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta açıklayacağı eylül kararıyla ilgili dikkat çeken bir tahmin geldi. Uluslararası finans şirketi Societe Generale'ın beklentisine göre, Merkez bu ay 600 baz puanlık artışla faizi yüzde 31'e yükseltecek.

Hafize Gaye Erkan'ın yönetiminde faiz artışına geçen Merkez Bankası'nın bu ayki kararı merakla bekleniyor. Geçtiğimiz ay faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkaran Merkez'den bu ayda faiz artırımı bekleniyor. Önümüzdeki hafta açıklanacak karar öncesi uluslararası finans şirketi Societe Generale'den (SocGen) dikkat çeken bir tahmin geldi. SocGen, Merkez'in bu ay 600 baz puanlık artışa gitmesini bekliyor.

YÜZDE 31 TAHMİNİ

Societe Generale, Merkez Bankası'nın eylül toplantısında politika faizini yüzde 25'ten yüzde 31'e çıkaracağını öngördü. SocGen'e göre, bu hamleye rağmen TL zayıflamaya devam edecek.

2024'TE 200 BAZ PUANLIK ARTIŞ

Fransız şirket 2024 ilk çeyreğe ilişkin tahminlerini de aktardı. Şirket, Merkez'in2024'ün ilk çeyreğinde ise 200 baz puanlık bir faiz artışı yapacağını öngördü.

CARİ AÇIĞIN ARTMASI BEKLENİYOR

Öte yandan analistler, güçlü ithalat talebinin etkisiyle ve turizm sezonunun sona ermesiyle birlikte cari açığın bu kış yeniden artacağını öngördü. Notta, "Bununla birlikte, reel faizler keskin bir şekilde negatif kalmaya devam edecek ve cari işlemler hesabının kış aylarında kötüleşmesi, gerekli istikrar sağlanmadan önce liranın bir tur daha zayıflamasına neden olacaktır" ifadeleri yer aldı.

Société Générale, Merkez Bankası, Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SocGen'den Türkiye için bomba faiz tahmini: Bu ay yüzde 31'e çıkacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: SocGen'den Türkiye için bomba faiz tahmini: Bu ay yüzde 31'e çıkacak - Son Dakika
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