Socios.com ile Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri arasında iş birliği - Son Dakika
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Socios.com ile Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri arasında iş birliği

15.03.2022 17:17
Socios.com ile Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri arasında iş birliği

Socios.com, Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri ile iş birliğine imza atıyor.

Socios.com, Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri ile iş birliğine imza atıyor.

İş birliği kapsamında organizasyona, "Socios.com Taraftar Etkileşimi Özel Ödülü" kategorisi eklenecek ve Socios.com'un mobil uygulaması üzerinden yapılacak oylamada taraftarlar ödülün sahibini belirleyecek.

Oylamaya katılan taraftarlardan biri, ödül töreninde sahneye çıkarak Socios.com yöneticileriyle birlikte bu özel ödülü takdim etme şansını yakalayacak.

Socios.com Kurucusu ve Üst Yöneticisi Alex Dreyfus, Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri kapsamında, taraftarlara özel bir kategori üzerinden hem ödül sahibini seçme hem de ödülü sahnede takdim etme fırsatı verilmesine ilişkin, "(Taraftardan fazlası ol) mottomuzun tam bir izdüşümü oldu. Böylesine büyük bir organizasyonda yer almaktan son derece mutluyuz. Umarım Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri organizasyonu ile yaptığımız ve taraftarların daha aktif, daha katılımcı olmasının altını çizdiğimiz bu iş birliği, sporun içindeki tüm paydaşlara da ilham verir." ifadelerini kullandı.

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Gillette, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Socios.com ile Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri arasında iş birliği - Son Dakika


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