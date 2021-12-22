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Sodexo CEO'su Özcan'dan yemek bedeli istisna tutarının güncellenmesine ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika

Sodexo CEO'su Özcan'dan yemek bedeli istisna tutarının güncellenmesine ilişkin değerlendirme Açıklaması

22.12.2021 12:55
Sodexo CEO'su Özcan'dan yemek bedeli istisna tutarının güncellenmesine ilişkin değerlendirme Açıklaması

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Üst Yöneticisi (CEO) Eda Uluca Özcan, Gelir Vergisi'nden istisna tutulacak günlük yemek bedeline ilişkin, "2022 yılı için belirlenen artış, hem çalışanlar hem de işverenler nezdinde olumlu karşılanacaktır.

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Üst Yöneticisi (CEO) Eda Uluca Özcan, Gelir Vergisi'nden istisna tutulacak günlük yemek bedeline ilişkin, "2022 yılı için belirlenen artış, hem çalışanlar hem de işverenler nezdinde olumlu karşılanacaktır." ifadesini kullandı.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl KDV dahil 27 TL olan günlük yemek bedelinde vergi istisna tutarı, Resmi Gazete'de yayımlanan 317 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca 2022 için KDV dahil yüzde 36 artışla 36,72 TL olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri CEO'su Özcan, yemek kartlarının çalışanlar tarafından en temel sosyal haklardan biri olarak görüldüğünü belirtti.

Sodexo olarak 2021'in sonlarına doğru yaptıkları analizlere göre kullanıcıların yarısından fazlasının ay ortasında bakiyelerini tükettiklerini gözlemlediklerini aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"2022 yılı için belirlenen bu artış, hem çalışanlar hem de işverenler nezdinde olumlu karşılanacaktır. Yemek faydasının elden ya da maaşa ek verilmesine göre yemek kartları, gelir vergisi ve SGK primlerinde belirli muafiyetlere ve gider yönetimi açısından çok ciddi avantajlara sahip. Şirketlere vergi avantajının yanında muhasebesel ve idari olarak büyük kolaylık sağlayan yemek kartları, işverenler için nakde göre neredeyse 2 kat daha avantajlı oluyor."

Verilen bilgiye göre, yemek kartı çözümlerinin kullanım alanını genişletecek şekilde yeni bir kimlik kazandıran Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, paydaşlarına bütünleşik yemek deneyimi sunarak şirketlerin ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu kapsamda evde, ofiste, sahadaki tüm çalışanlar, yemek kartlarını ister Sodexo üyesi 80 binden fazla restoran, kafe, büfe gibi kurumlarda, paket servis siparişlerinde, isterlerse anlaşmalı gıda otomatlarında kullanabiliyor, isterlerse bakiyeleriyle zengin üye ağı ağında online gıda alışverişi de yapabiliyor.

Sodexo, yaptığı iş birlikleri ile firmalara esnek yemek çözümleri de sağlıyor, yemekhanede yemekten ofislere paketli sıcak yemek hizmetine kadar çeşitli alternatif modeller sunuyor.

Gelir Vergisi, Yemek Tarifi, CEO, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sodexo CEO'su Özcan'dan yemek bedeli istisna tutarının güncellenmesine ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sodexo CEO'su Özcan'dan yemek bedeli istisna tutarının güncellenmesine ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika
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