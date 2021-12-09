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Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı - Son Dakika

Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı

09.12.2021 15:44

Şoför esnafının akaryakıt zamlarına karşı ayakta kalabilmesi için taşıma ücretlerine de zam yapılması gerektiğini belirten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, "Şoför esnafımız artık akaryakıta gelen zamlara karşı ayakta duramıyor ve kontak kapatma noktasına geldi. Vatandaşları mağdur etmemek ve taşıma faaliyetlerinin kesintisiz sürmesi için akaryakıta gelen zamların taşıma ücretlerine yansıtılması artık kaçınılmaz oldu" ifadelerini kullandı.

Servisçi esnafının akaryakıta gelen zamlar karşısında zorlandığını ifade eden Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Taşımalı eğitim kapsamında taşımacılık yapan servisçi esnafımızın sözleşmeleri her yıl haziranda yapılıyor. Dolayısıyla maliyet tespitinde de o tarihlerdeki akaryakıt fiyatları dikkate alınıyor. Örneğin haziran ayında sözleşmeler yapılırken motorin ortalama 7,43 TL iken, 9 Aralık itibarıyla 10,41 TL'ye çıkarak yüzde 40 oranında bir artış söz konusu. Pandemi döneminde 1,5 yıl hiç çalışmayan servisçi esnafımız okulların açılmasını dört gözle beklerken şimdi de artan maliyetler ve artan akaryakıt fiyatları karşısında zorlanıyor. Servisçi esnafının taşıma hizmetini yapabilmesi, ayakta kalabilmesi için akaryakıttaki artış farkı güncel taşıma ücretlerine yansıtılmalı" dedi.

"ŞOFÖR ESNAFIMIZ AKARYAKIT ZAMLARINA KARŞI ZORLANIYOR"

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın taşıma ücretlerine yansıtılarak şoför esnafının korunması gerektiğini belirten Apaydın, "Akaryakıta karşı ayakta durmakta zorlanan kesim yalnızca servisçilerimiz değil. Şehir içinde taşıma faaliyetinde bulunan taksi, dolmuş, minibüs ve özel halk otobüsü ile yolcu taşıyan esnafımız da akaryakıta gelen zamlardan dolayı ciddi şekilde zarar görüyor. Geçtiğimiz yıl aralık ayında motorin ortalama 6,60 TL iken, 9 Aralık itibarıyla 10 TL'nin üzerine çıktı. Tüm kazancı en önemli giderlerinden biri olan akaryakıta giderek eriyen şoför esnafımız kontak kapatmak değil çalışmaya devam etmek istiyor. Kazancından kendisine neredeyse pay kalmayan bu şoför esnafımızı akaryakıttaki artışa karşı korumak için akaryakıt fiyatlarındaki farkın taşıma ücretlerine yansıtılması gerekiyor" diye konuştu.

Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı

Fevzi Apaydın, Türk Lirası, Akaryakıt, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı - Son Dakika Ekonomi


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