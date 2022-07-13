Sofraların vazgeçilmezi 'Amasya yağlısı'na coğrafi işaret - Son Dakika
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Sofraların vazgeçilmezi 'Amasya yağlısı'na coğrafi işaret

13.07.2022 09:31
Sofraların vazgeçilmezi 'Amasya yağlısı'na coğrafi işaret

Amasya'da sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden olup il dışından da sipariş verilen Amasya yağlısı coğrafi işaretle tescillendi.

Amasya'da sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden olup il dışından da sipariş verilen Amasya yağlısı coğrafi işaretle tescillendi. Kadınların hamurunu oklavayla açıp sac üstünde pişirdikleri Amasya yağlısı, zengin mutfak kültürüne sahip şehzadeler şehrinin 11. coğrafi işaretli markası oldu.

Amasya Valiliği'nin şehrin tanıtımına yönelik uyguladığı çalışmalar kapsamında Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği'nin tescil müracaatını yaptığı Amasya yağlısı, tarihi kentte her öğün sofralarda yer alabiliyor. Gelen konuklara özenle ikram ediliyor.

"Hem hüzünlü, hem de mutlu günümüzde sofralarımızda"

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Bizim tarihi köklerimizi anlatan, hem hüzünlü günümüzde hem de mutlu günümüzde sofralarımızda olan ürünümüz Amasya yağlısının tescil edilmesinde memnuniyet duymaktayız" dedi.

Geçen yıla kadar 4 olan coğrafi işaretli ürünlere Amasya etli çiçek bamyası yemeği, Amasya toyga çorbası, Amasya baklalı dolma, Amasya çöreği, Amasya patlıcan pehli, Amasya burmalı çöreğinin ardından Amasya yağlısının da eklendiğine değinen Vali Masatlı, "Sahip olduğumuz 11 coğrafi işaret tesciliyle yetinmiyoruz. Kısmet olursa 2022 yılı içerisinde diğer 22 adet coğrafi işaretimizi de tescil ettirerek, coğrafi işaret sayımızı 33'e çıkaracağız. Bu çalışmaların nihayete ermesiyle ilimizin köklü tarihi, kültürü ve geleneklerini de en iyi şekilde yansıtarak bu alanda Türkiye'de önemli bir noktaya gelmiş olacağız" diye konuştu.

Çok talep var

Yapımında un, su, haşhaş ve cevizin de kullanıldığı Amasya yağlısının sofralardan eksik edilmediğini anlatan Amasya Misket Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Şükran Bozkurt da "Çok talep var. Yapan arkadaşımız da çok. Sürekli sipariş almaktayız. Çeşitli şehirlere de sipariş de gönderiliyor" şeklinde konuştu. - AMASYA

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Kaynak: İHA

Mustafa Masatlı, Amasya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sofraların vazgeçilmezi 'Amasya yağlısı'na coğrafi işaret - Son Dakika

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