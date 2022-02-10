Soğan almak hayal oldu! Tek bir dal fiyatı nerdeyse 1 lirayı buldu

Bir dönem ekranlara damga vuran ünlü isim bambaşka biri oldu! Adını dahi değiştirdi

Nane, maydanoz, dereotu gibi salatların vazgeçilmezi olan taze soğan, herkesin severek tükettiği sebzeler arasında yer alıyor. Mutfaklarda en çok kullanılan ürünlerden biri olan ve içinde ortalama 7-8 adet bulunan taze soğanın demet fiyatı 7 liraya satılıyor.

NE ALAN NE DE SATAN MEMNUN

Özellikle nane, maydanoz, dereotu gibi yeşillikler kötü hava koşulları gerekçesi ile yüksek fiyatlarda satılıyor. Dört mevsim üretimi olan taze soğanın tek bir adetinin nerdeyse 1 liraya satılması ne alanı ne de satanı memnun ediyor. Diğer yeşillikler de marketlerde benzer fiyatlardan satılıyor.