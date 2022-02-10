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Soğan almak hayal oldu! Tek bir dal fiyatı nerdeyse 1 lirayı buldu - Son Dakika

Soğan almak hayal oldu! Tek bir dal fiyatı nerdeyse 1 lirayı buldu

10.02.2022 15:41

Marketlerin manav tezgahlarında demeti 7 liraya satılan taze soğanın tek bir dal fiyatı yaklaşık 1 lirayı buldu. Üretici de tüketici de bu durumdan şikayetçi.

Nane, maydanoz, dereotu gibi salatların vazgeçilmezi olan taze soğan, herkesin severek tükettiği sebzeler arasında yer alıyor. Mutfaklarda en çok kullanılan ürünlerden biri olan ve içinde ortalama 7-8 adet bulunan taze soğanın demet fiyatı 7 liraya satılıyor.

Taze soğanın tek bir dal fiyatı nerdeyse 1 lirayı buldu

NE ALAN NE DE SATAN MEMNUN

Özellikle nane, maydanoz, dereotu gibi yeşillikler kötü hava koşulları gerekçesi ile yüksek fiyatlarda satılıyor. Dört mevsim üretimi olan taze soğanın tek bir adetinin nerdeyse 1 liraya satılması ne alanı ne de satanı memnun ediyor. Diğer yeşillikler de marketlerde benzer fiyatlardan satılıyor.

Taze soğanın tek bir dal fiyatı nerdeyse 1 lirayı buldu
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Soğan almak hayal oldu! Tek bir dal fiyatı nerdeyse 1 lirayı buldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Soğan almak hayal oldu! Tek bir dal fiyatı nerdeyse 1 lirayı buldu - Son Dakika
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