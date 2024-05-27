Soğuk hava ceviz ağaçlarını vurdu: Açan çiçekler soğukta kurudu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Soğuk hava ceviz ağaçlarını vurdu: Açan çiçekler soğukta kurudu

Kastamonu'da hava sıcaklıklarının düşmesi sebebiyle çiçek açan ceviz ağaçları yandı. Yıllık 6 bin ton ceviz üretimi yapılan Kastamonu'da yüzde 50 verim kaybı bekleniyor. İklim değişikliği sebebiyle erken uyanan ceviz ağaçlarının çiçekleri, Mayıs ayındaki soğuk havadan etkilenerek yandı. Ceviz üreticileri tarım sigortalarıyla karşılanabileceklerini belirtti.

27.05.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Soğuk hava ceviz ağaçlarını vurdu: Açan çiçekler soğukta kurudu

KASTAMONU - Kastamonu'da hava sıcaklıklarının düşmesi sebebiyle, çiçek açan ceviz ağaçları yandı. Yıllık yaklaşık 6 bin ton ceviz üretiminin yapıldığı Kastamonu'da yüzde 50 verim kaybının yaşanması bekleniyor.

Kastamonu'da geçen hafta hava sıcaklığının 0'ın altına düşmesi sonucu ceviz ağaçlandı yandı. Yıllık 6 bin ton civarında ceviz üretimi yapılan Kastamonu'da il merkezi başta olmak üzere Araç, Azdavay, Ağlı, Daday, Devrekani, Küre, Taşköprü, Hanönü, Tosya, İhsangazi, Pınarbaşı, Şenpazar ve Seydiler ilçesinde çiçek açan ceviz çiçekleri yandı. İklim değişikliği sebebiyle Şubat ayının sıcak geçmesi neticesinde erken uyanan ceviz ağaçlarının çiçekleri, Mayıs ayındaki soğuk havadan etkilenerek yandı.

10 yıl önce Kastamonu'daki 20 bin dönüm arazisine 3 bin civarında ceviz fidanı dikerek ceviz yetiştirmeye başlayan Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Serdar İzbeli'nin yetiştirdiği ceviz ağaçlarının da tamamı soğuk havadan etkilendi. Erken açan ceviz ağaçlarının çiçekleri,yanarak kurudu.

"Bahçemizde 3 bine yakın ceviz bulunuyor, bu cevizlerin hepsi soğuk havada yandı"

Soğuk hava sebebiyle yetiştirdikleri ceviz ağaçlarının çiçeklerinin tamamanın yandığını söyleyen Serdar İzbeli, "10 yıl önce Ankara'ya gitmiştim. Bir alışveriş merkezini gezerken ceviz ağaçlarını gördüm. Fidanların altında küçük bir yazı ile açıklamasını yazmışlar. Yazıyı okuduğumda şok oldum, meğer bu fidanlar Şili'den gelmiş ülkemize. Cevizin, kirazın anavatanı olan ülkemize Şili'den ceviz fidanı gelmesi benim kanıma dokundu. Bende Kastamonu'ya döndükten sonra araştırma yaptım. Allah razı olsun Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü projemize sahip çıktı. Ben ceviz dikeceğim dedim. Yaptığımız araştırmalar neticesinde Mayıs ayında soğuk havalardan etkilenmeyecek cinsten ceviz fidanları diktik. Taktir edersiniz ki Şili şu anda uçak ile bile 19 saatte gidilen bir ülke. Bu ülkeden bizim ülkemize ceviz gelmesi bence yanlış. Boş arazimiz vardı. 3 bine yakın ceviz diktik. Allah razı olsun bunda bir sürü insanın emekleri geçti. Hatta çalışacak işçi bulamadık, dışarıdan destek almak zorunda kaldık. İlk 2-3 yıl cevizde rekolte çok iyiydi. Hatta 12-13 Mayıs ayına kadar cevizlerimiz çiçek açmıyordu. Bu sefer iklim değişikliğinden ötürü soğuk havalar geriye doğru gitmeye başladı. Şu anda cevizlerin hali belli, yazık oldu, 3 bine yakın ceviz bulunuyor. Ama ülkemizde iklim değişikliğinden ötürü bizler gibi bu şekilde mağduriyet yaşayanlar bulunuyor. Allah iyi yapsın, buralar büyük araziler. Tarım arazisi dediğiniz yer üstü açık fabrika gibidir. Bunu kapatma şansınız yok. Allah çiftçimizin, Türk insanının yardımcısı olsun" dedi.

İlk etapta diktiklerinde ceviz ağaçlarından iyi denilecek kadar ceviz aldıklarını anlatan İzbeli, "Geçtiğimiz hafta bu soğuk, bir dalga gibi geldi. Eni boyu 10 kilometreyi etkileyecek şekilde soğuk oldu. Yaklaşık 4 yıl önce bu cevizlerin üstlerinde pek olmuyordu fakat alt dallarında ceviz doluydu. Bu soğuk dalgası kendisine bir yol çiziyor, bıçakla kesmiş gibi duruyor. Hava sıcaklığı -1, -2'ye düştüğü zaman ceviz ağaçlarındaki çiçeklerde yandı ve bu hale geldi. Ülkemiz adına üzülüyorum ama yapabileceğimiz bir şey yok. Şu anda tarım sigortaları bulunuyor, TARSİM var, bu sigortalarla karşılığı alınıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Kastamonu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Soğuk hava ceviz ağaçlarını vurdu: Açan çiçekler soğukta kurudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:35 Dünden bu yana Fenerlilerin damarına basıyordu Küfürbaz astrolog Meral Güven, gözaltına alındı Dünden bu yana Fenerlilerin damarına basıyordu! Küfürbaz astrolog Meral Güven, gözaltına alındı
19:51 Reisi’nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Reisi'nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
17:31 Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu
17:29 Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki: Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis’te deprem riski var Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki: Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis'te deprem riski var
16:40 İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı
19:58 Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı
19:27 Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları başladı İstanbul’da sokaklar sarı-kırmızı Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları başladı! İstanbul'da sokaklar sarı-kırmızı
19:05 Almanya’daki şampiyonluk kutlamalarında taşkınlık çıkaran 18 Galatasaray taraftarı tutuklandı Almanya'daki şampiyonluk kutlamalarında taşkınlık çıkaran 18 Galatasaray taraftarı tutuklandı
18:44 Ali Koç’tan sürpriz transfer hamlesi Benzema ile bizzat görüştü Ali Koç'tan sürpriz transfer hamlesi! Benzema ile bizzat görüştü
18:24 Erzincan İliç’teki madende bir toprak kayması daha Erzincan İliç'teki madende bir toprak kayması daha
18:03 Mersin’de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı Mersin'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı
18:03 Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak Galatasaray’ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak! Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı
17:44 Mauro Icardi rahat durmuyor Ali Koç’a bir gönderme daha Mauro Icardi rahat durmuyor! Ali Koç'a bir gönderme daha
17:18 Bu çağda kuma Eşinin şiddetinden kaçan kadını, kardeşi de dövdü Bu çağda kuma! Eşinin şiddetinden kaçan kadını, kardeşi de dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 20:53:32. #1.13#
SON DAKİKA: Soğuk hava ceviz ağaçlarını vurdu: Açan çiçekler soğukta kurudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement