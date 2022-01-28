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Soğuk hava mide ve bağırsak problemlerini artıyor - Son Dakika

Soğuk hava mide ve bağırsak problemlerini artıyor

28.01.2022 11:53
Soğuk hava mide ve bağırsak problemlerini artıyor

Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Vedat Göral, kış aylarında mide ve bağırsak problemlerinin arttığına belirterek, beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Vedat Göral, kış aylarında mide ve bağırsak problemlerinin arttığına belirterek, beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Prof. Dr. Göral soğuk hava nedeniyle ortaya çıkabilecek mide ve sindirim rahatsızlıklarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kış aylarında mide ve bağırsak problemlerinin arttığına dikkati çeken Göral, "Soğuk hava nedeniyle mide bulantısı beklenir. Hatta kişi geğirme, karında gaz, sık gaz çıkarma, karın ağrısı ve şişkinlik ile karşılaşabilir. Bu nedenle beslenmeye dikkat edilmelidir. C vitamininden zengin, tatlı patates, balkabağı, havuç, pancar, şalgam, çemen otu ve yaban havucu gibi sebzeler bağışıklık sisteminin hayatta kalabilmesi için bolca tüketilmelidir." ifadelerini kullandı.

Göral, kışın hava sıcaklığının düşmesinin doğada olduğu gibi insan vücudunda da bir takım olumsuzluklara neden olabildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kışın sağlığımıza dikkat etmek ve üşütmemek gerekir. Yüzümüz, ayaklarımız ve ellerimiz soğuğa en çok maruz kalan yerlerimizdir. Bunun sonucunda midede ağrı, yanma, ekşime, gastrit ve reflü şikayetinde artma, karında gaz, ishal ve karın ağrısı oluşabilir. Vücudunuzun her yerinde sıcaklığı algılayan termoreseptörler vardır. Bunlar sıcaklıktaki değişiklikleri algılayabilen sinir hücreleridir. Sıcaklık sinyalleri, vücudunuzun güvenli bir çekirdek sıcaklığını korumasına yardımcı olmak için sinir sistemine iletilir. Eğer soğuk ortam varsa, reseptörler bunu algılar ve organizmada bazı belirtilerin oluşmasına neden olur. Kış aylarında soğuk hava nedeniyle mide bulantısı beklenir."

Kışın değişen beslenme alışkanlıkları nedeniyle bağışıklık sisteminin zayıflayabileceğini ifade eden Göral, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu durumda vücut küçük hastalıklara karşı savunmasız kalır ve sindirim sistemi de rahatsız olmaya başlar. Tüm bunlar midede şiddetli ağrıya yol açar. Aniden ortaya çıkan bu ağrıyı tedavi etmek için bir gastroenteroloji doktoruna görünmekte fayda vardır. Kış aylarında sadece solunum problemleri, ağrılı eklemler ve kaslar veya cilt enfeksiyonları değil, mide ve bağırsak problemleri bile yaygındır. Bu soğuk aylarda kişinin bağırsak sağlığının bozulabileceği bilinen bir gerçektir.

Kişi geğirme, karında gaz, sık gaz çıkarma, karın ağrısı ve şişkinlik ile karşılaşabilir. Ayrıca bulantı, kusma ve rahatsızlığa neden olabilecek huzursuzluk da olacaktır. Bu nedenle her şey bağırsak sağlığına bağlıdır. Bağırsaklara özen gösterilmemesi yakın gelecekte ciddi sorunlara yol açacaktır. Böylece; ülser, gastroözofagial reflü ve hatta safra kesesi hastalığı gibi sorunlarla karşılaşılacaktır. Sürekli geğirme hissedebilir, şişkinlik ve şişkinlikten muzdarip olabilirsiniz. Rahatsızlığın durumu, mide ağrısına ve rahatsızlığa neden olabilir."

C vitamininden zengin sebzeler tüketilmeli

Göral, soğuk havalarda beslenmenin oldukça önemine işaret ederek, şunlara vurgu yaptı:

"C vitamininden zengin, tatlı patates, balkabağı, havuç, pancar, şalgam, çemen otu ve yaban havucu gibi sebzeler bağışıklık sistemimizin hayatta kalması için özellikle kışın tüketilmelidir. Bu yeşil meyveler bağırsak hareketlerini ve sindirimi düzenleyen liflerle doludur. Özellikle kahvaltıda mide sıvılarının uyarılmasını azaltmak için soğuk yiyeceklerden kaçınılmalıdır.

Soğuk yiyecekleri tüketmek sindirim sisteminde kasılmaya ve zayıf kan dolaşımına neden olarak hazımsızlığa neden olabilir. Bununla birlikte ılık veya nispeten sıcak yiyecekler kan dolaşımını uyarmaya yardımcı olabilir. Bu nedenle kışın zencefil, limon, nane çayları sık sık tüketilmelidir."

Kışın mide ve bağırsak sağlığından korunmak için dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin Göral, 6 maddeyi şu şekilde sıraladı:

"İlk olarak diyete probiyotik eklemek, iyi bağırsak bakterilerini dengede tutabilir. Hatta fermente gıdalar eklemek de yardımcı olacaktır. İkinci olarak işlenmiş abur cubur ve yağlı yiyeceklerden kaçının. Sindirim sağlığınızı kontrol altında tutmak istiyorsanız şeker ve işlenmiş yiyecekleri azaltın. Bunlar bağırsaktaki iyi bakteri dengesini bozabilir, mide sorunlarına yol açabilir ve iç huzurunuzu bozabilir. Üçüncüsü ise susuz kalmayın. Sıcaklıkta ani bir düşüş olduğunda sıvı alımı azalma eğilimindedir. Yeterince su içmek vücuttaki tüm toksinleri atmanıza yardımcı olacak ve bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkileyecektir.

Dördüncüsü iyi bir gece uykusu alın. Yeterince uyumamak, kendinizi halsiz ve bitkin hissetmenize neden olabilir. Beşincisi hayatınızda stresi azaltın, çünkü stres, sindirim sistemine zarar verebilir. Bu nedenle yoga, meditasyon veya yürüyüş gibi diğer egzersizleri yaparak stresinizi atmaya çalışın. Son olarak kalın giyinin. Soğuk havalarda, mutlaka kalın çorap, gerekirse 2 adet iç çamaşır, kazak, atkı ve bere giyerek vücudunuzu soğuktan koruyun. Özellikle soğuk havalarda, midede ülser, gastrit, ishal, huzursuz bağırsak hastalığı olanların çok dikkatli olması gerekir."

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su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Soğuk hava mide ve bağırsak problemlerini artıyor - Son Dakika Ekonomi


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