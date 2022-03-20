Soğuk havada balığa ilgi arttı - Son Dakika
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Soğuk havada balığa ilgi arttı

20.03.2022 00:58
Soğuk havada balığa ilgi arttı

Havaların soğuk gitmesiyle birlikte vatandaşların balığa olan rağbeti arttı.

Havaların soğuk gitmesiyle birlikte vatandaşların balığa olan rağbeti arttı.

Kar yağışından dolayı denize açılamayan balıkçı teknelerinin fazlalığından dolayı tezgahlardaki balık sayısında ve türünde azalma yaşandı. Balık fiyatları geçen haftaya göre artsa da vatandaşlar kırmızı et ve tavuk yerine balığa rağbet göstermeyi tercih etti.

"Vatandaşlar en çok hamsi, mezgit ve istavrite ilgi gösteriyor"

Sezonun yavaş yavaş sona erdiğine değinen balık satıcısı İsmet Akpınar, "Balık fiyatları normale döndü. İstavrit 20, çinakop 25, mezgit 15, barbun 30 ve hamsi 25 TL'den satılıyor. Vatandaş en çok sezon balığı olan mezgit, hamsi ve istavrite ilgi gösteriyor. Sezon bitmeye yaklaştı. Satışlarımızdan gayet memnunuz. Nisan'dan sonra levrek, çupra, somon ve alabalık satacağız. 15 Nisan'dan sonra ağ balıkları istavrit, mezgit barbun ve hamsinin satılması yasak olacak" dedi.

"Kırmızı etin 150, tavuğun 50 TL olduğu yerde balık fiyatları uygun"

Balık fiyatlarının diğer protein ürünlerine göre uygun olduğunu belirten balık satıcısı Onurcan Köse, "Soğuklarda fiyatlarda pek bir değişiklik olmadı. En fazla 5 TL bir zam uygulandı. Hamsi 25 TL'den satılıyordu yine 25 TL'den satıldı. Sezon balıklarının fiyatı 15-35 TL arasında değişiyor. Balık fiyatları hava şartlarına göre yine de uygun. Havalar soğuk, vatandaşın canı balık çektiği için bol bol balık yiyor. Kırmızı etin kilosunun 150 TL, tavuğun kilosunun 50 TL olduğu yerde balık vatandaşlara bedava gibi geliyor. Vatandaşlar 20-25 TL'ye balık yemeyi tercih ediyor. Sezon başında oldukça bol balık çıktı. Yavaş yavaş sezon kapanıyor ama balık yine de fazla fazla gelmeye devam ediyor" diye konuştu.

Fiyatları değerlendiren vatandaşlar ise şunları söylediler:

"Balık fiyatları ortama göre iyi. Ben palamut aldım. 8 adet palamuda 100 TL verdim. Kardan dolayı eskiye göre daha az balık var ama piyasa şartlarına göre fiyatlar uygun. O yüzden balık almayı tercih ettim."

"Emekli maaşımızla geçindiğimiz için fiyatlar biraz pahalı geliyor. Ben mezgit ve hamsi aldım ama barbun almak için de düşünüyorum. 3 kilo balığa 80 TL para verdim. Kınalı barbuna da 50 TL verdim. Gelinlerimden para topladım. Herkese 1'er kilo balık aldım. Tavuk ve kırmızı ete göre balık fiyatları yine de uygun. O yüzden balık almayı tercih ettik." - SAMSUN

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Türk Lirası, Tavuk, Nisan, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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