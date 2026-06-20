Söğüt'te Domates Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Söğüt'te Domates Hasadı Başladı

Söğüt\'te Domates Hasadı Başladı
20.06.2026 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Söğüt ilçesinde örtü altı domates hasadı başladı, Vali üreticilerle buluştu.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde örtü altı domates hasadı başladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyünde üreticilerle bir araya gelerek örtü altı domates hasadına katıldı. Hasat öncesinde seraları gezen Vali Sözer, üreticilerle sohbet ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Üreticilerin talep ve önerilerini dinleyen Vali Sözer, emekleriyle tarımsal üretime katkı sağlayan çiftçilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon temennisinde bulundu. Bilecik'in özellikle sera domatesi üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Sözer, Sakarya Vadisi boyunca uzanan mikroklima iklimi sayesinde başta Söğüt, İnhisar ve Osmaneli ilçelerinde erken ve geç dönem örtü altı üretimin başarıyla sürdürüldüğünü ifade etti. İstanbul, Bursa, Ankara ve Eskişehir gibi büyük tüketim merkezlerine yakınlığın üreticilere önemli lojistik avantaj sağladığı belirtilirken, bölgedeki üretimin her geçen yıl artış gösterdiği kaydedildi. Söğüt ilçesinde yaklaşık 2 bin 350 dekar, Çaltı Köyü'nde ise yaklaşık bin dekar örtü altı alanda domates yetiştiriciliği yapılıyor. Seralarda dekar başına ortalama 8 ton verim elde edilirken, 2026 yılı örtü altı domates hasadı 10 Haziran itibarıyla başladı. Bölgede üretim ve hasat çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Bilecik, örtü altı domates üretiminde ülkemizin önemli merkezlerinden biridir. Üreticilerimizin emeği ve alın teriyle tarımsal üretim güçlenmeye devam ediyor. Tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerimizin desteklenmesine yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Alın teriyle üretim yapan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyor, bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Bilecik, Söğüt, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Söğüt'te Domates Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı
Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet’in elini öptü Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet'in elini öptü
Sahte doktorun inşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı Sahte doktorun inşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı
Milli takım kampında ilginç anlar Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı Milli takım kampında ilginç anlar! Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı
Bir ilkokul öğrencisi, Devlet Bahçeli’ye şiir okuyup uludu Bir ilkokul öğrencisi, Devlet Bahçeli'ye şiir okuyup uludu
Gürültü kavgası sokağa taştı Küfürler havada uçuştu Gürültü kavgası sokağa taştı! Küfürler havada uçuştu

13:22
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül’e veto, Yavaş’a açık kapı
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül'e veto, Yavaş'a açık kapı
13:02
Dünya Kupası’ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor Atılan manşetler olay
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay
12:48
63 yaşındaki babasını öldürdü Nedeni pes dedirtecek cinsten
63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten
12:22
IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı Hapis cezası kalkabilir
IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı! Hapis cezası kalkabilir
11:53
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
11:06
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 13:32:27. #7.12#
SON DAKİKA: Söğüt'te Domates Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.