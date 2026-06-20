Söğüt\'te Domates Hasadı Başladı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde örtü altı domates hasadı başladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyünde üreticilerle bir araya gelerek örtü altı domates hasadına katıldı. Hasat öncesinde seraları gezen Vali Sözer, üreticilerle sohbet ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Üreticilerin talep ve önerilerini dinleyen Vali Sözer, emekleriyle tarımsal üretime katkı sağlayan çiftçilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon temennisinde bulundu. Bilecik'in özellikle sera domatesi üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Sözer, Sakarya Vadisi boyunca uzanan mikroklima iklimi sayesinde başta Söğüt, İnhisar ve Osmaneli ilçelerinde erken ve geç dönem örtü altı üretimin başarıyla sürdürüldüğünü ifade etti. İstanbul, Bursa, Ankara ve Eskişehir gibi büyük tüketim merkezlerine yakınlığın üreticilere önemli lojistik avantaj sağladığı belirtilirken, bölgedeki üretimin her geçen yıl artış gösterdiği kaydedildi. Söğüt ilçesinde yaklaşık 2 bin 350 dekar, Çaltı Köyü'nde ise yaklaşık bin dekar örtü altı alanda domates yetiştiriciliği yapılıyor. Seralarda dekar başına ortalama 8 ton verim elde edilirken, 2026 yılı örtü altı domates hasadı 10 Haziran itibarıyla başladı. Bölgede üretim ve hasat çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Bilecik, örtü altı domates üretiminde ülkemizin önemli merkezlerinden biridir. Üreticilerimizin emeği ve alın teriyle tarımsal üretim güçlenmeye devam ediyor. Tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerimizin desteklenmesine yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Alın teriyle üretim yapan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyor, bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum" dedi. - BİLECİK