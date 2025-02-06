Şok eden analiz: Bitcoin yaratıcısı Satoshi Nakamoto\'nun kimliği deşifre mi oldu?

Ekonomi

Bitcoin'in kurucusu Satoshi Nakamoto'nun kimliği on yılı aşkın süredir kripto para topluluğunun en büyük tartışma konularından biri olmaya devam ediyor. Grogan'ın son analizi, bugün değeri 109 milyar doları bulan 1,1 milyon BTC'lik varlığının yanı sıra, Satoshi'nin Kanada merkezli CaVirtEx borsasıyla olan bağlantısını da ortaya koyuyor.

Kripto Para Dünyasının En Büyük Gizemi Çözülüyor Olabilir

Satoshi Nakamoto'nun son bilinen mesajı, Nisan 2011'de geliştirici Mike Hearn'a gönderdiği "Başka şeylerle uğraşıyorum. Gavin ve diğerlerinin elinde iyi durumda" mesajıydı. Bu mesajın zamanlaması, yeni baş geliştirici Gavin Andresen'in CIA'i ziyaretiyle aynı döneme denk geldi. Bu durum, kripto para topluluğunda olası bir bağlantı hakkında spekülasyonlara yol açtı.

Blockchain analitik platformu Arkham'ın çalışması sonucunda ortaya çıkan "Patoshi Pattern" Bitcoin adresleri üzerinde detaylı bir inceleme yapan Grogan, araştırmasında 24 farklı giden işlem tespit etti. Bu işlemlerin en dikkat çekici olanı, "1PYYj" ile başlayan ve Kanada merkezli CaVirtEx borsasından da Bitcoin edinmiş olan bir adrese yapıldı.

Araştırmanın en çarpıcı bulgularından biri, "1PYYj" adresinin, günümüzde 3 milyar dolar değerinde Bitcoin saklayan "12ib7" başlangıçlı bir adresle bağlantılı çıkması oldu. Bu bağlantı, söz konusu cüzdanların Satoshi veya erken dönem Bitcoin geliştiricileriyle ilişkili olabileceğine dair teorileri güçlendiriyor.

CaVirtEx'in 2016'da kripto para borsası Kraken tarafından satın alınması, konuya yeni bir boyut kazandırdı. Grogan, bu durumun Kraken'in kurucu ortağı Jesse Powell veya şirketteki diğer yetkililerin, cüzdanla ilişkili KYC (Müşterini Tanı) bilgileri korunmuşsa, Nakamoto'nun gerçek kimliğini biliyor olabilecekleri anlamına geldiğini öne sürdü.

Kraken'in resmi X hesabı bu iddialara sadece "Hepimiz Satoshi'yiz" yanıtını verdi. Hem Kraken hem de Powell, bugüne kadar Satoshi'nin kimliğini bildiklerine dair kesin bir açıklama yapmadı.

Bu araştırma aynı zamanda, 2011'de hayatını kaybeden tanınmış kriptograf ve gizlilik savunucusu Len Sassaman'ın Satoshi olabileceğine dair yaygın teorileri de zayıflatıyor. Grogan'a göre bu bulgular, Patoshi madencilik kalıbının kesinlikle Satoshi ile bağlantılı olup olmadığını belirlemek için önemli kanıtlar sunuyor ve bu coinlerin 2014'ten beri hareket etmemesi oldukça dikkat çekici.