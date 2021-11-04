ŞOK Marketler'in doğrudan istihdamı 39 bin kişiye ulaştı

ŞOK Marketler, bu yılın 9 ayında işe aldığı 3 bin 617 kişiyle son 5 yılda toplam 27 bin kişiye istihdam sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ŞOK Marketler, 9 aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu.

Buna göre, bu yılın 9 ayında 3 bin 617 kişiyi daha istihdam eden ŞOK Marketler, Türkiye'nin 81 ilinde 39 binden fazla çalışanı ile hizmet vermeye devam ediyor. Toplam mağaza sayısı 8 bin 998'e ulaşan ŞOK Marketler, son 5 yılda toplam 27 bin kişiye istihdam sağladı.

ŞOK Marketler'in cirosu, 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 20,4 milyar TL'ye yükselirken, son 5 yılda açtığı yeni mağazalar ve diğer yatırımlarla birlikte ülke ekonomisine sağladığı katkı 2,5 milyar TL'ye ulaştı.

Türkiye'nin her yerinden binlerce çiftçi ile küçük ve orta ölçekli işletme tarafından üretilen kaliteli ürünleri, en uygun fiyatlarla müşterilerine ulaştıran ŞOK Marketler, müşterilerinin ekonomisine katkı sağlarken, enflasyonla mücadeleye de destek oldu.

"Enflasyonla mücadeleye de önemli bir katkıda bulunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, "ŞOK'un, güvenilir ve kaliteli ürünleri, en uygun fiyatlarla, müşterilerine en yakın noktadan ulaştırmak üzerine kurulu iş modeli müşterilerimiz nezdinde büyük ilgiyle karşılanıyor. ŞOK Marketler'in iç enflasyonunun her zaman TÜFE'nin birkaç puan altında olmasıyla enflasyonla mücadeleye de önemli bir katkıda bulunuyoruz. Müşterilerimize en uygun fiyatlı ürünleri ulaştırmak için 'Tarladan Sofraya Doğru Tarım' gibi projelerle üretici ve çiftçilerimize de destek olmaya devam ediyoruz. ŞOK Marketler olarak müşterilerimize 39 binden fazla çalışanımızın yanı sıra sürekli denetlenip kontrol edilen 1.000'den fazla tedarikçimiz ve binlerce çiftçi ve üreticiden oluşan çok büyük bir tedarik zinciriyle hizmet götürüyoruz." ifadelerini kullandı.

ŞOK Marketler'in altyapısını hızla dijitalleştirerek müşterilerinin alışveriş deneyimlerini kolaylaştırmaya da devam ettiğini aktaran Demirel, bu kapsamda 2020 yılı mart ayında devreye alınan ve tüm Türkiye'de kullanılabilen online alışveriş uygulaması "Cepte ŞOK" ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde yurt dışında birçok ülkede market rafları boşalırken hem sektör hem de ŞOK olarak çok iyi bir sınav verdik. Bu süreçte çok hızlı bir şekilde hayata geçirdiğimiz Cepte ŞOK'a olan talep her geçen gün artmaya devam ediyor. Müşterilerimiz internet sitesi ve mobil uygulamanın yanı sıra telefonla da sipariş verebiliyorlar. ŞOK Marketler olarak e-ticaret ve dijitalleşme alanında yeniliklerimizi sürdüreceğiz."