Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenleme TBMM'de görüşülecek - Son Dakika
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Ekonomi

Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenleme TBMM'de görüşülecek

Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenleme TBMM\'de görüşülecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kapanmadan görüşüleceğini belirtti. Yumaklı, Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İçişleri ve bakanlıkların işbirliği içinde çalışıldığını ve herkesin sorumluluklarını yerine getireceğini ifade etti. Ayrıca, kurbanlık hayvan sayısının yeterli olduğunu ve kurban fiyatlarında spekülatif durumun önüne geçildiğini söyledi.

07.05.2024 12:15
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kapanmadan görüşüleceğini düşündüğünü belirterek, "Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İçişleri ve bizim bakanlığımız işbirliğinde çalışılıyor. Her kurumun sorumlulukları var. Herkes sorumluluklarını yerine getirecek, yasal düzenleme gerekiyorsa yapılacak." dedi.

Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemeye ilişkin soru üzerine Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemede Meclis takvimini bilmiyorum ama bu yıl Meclis kapanmadan görüşülür diye düşünüyorum. Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İçişleri ve bizim bakanlığımız işbirliğinde çalışılıyor. Her kurumun sorumlulukları var. Bakanlıklar, belediyeler, kurumlar... Daha önce de söylediğimiz gibi herkes sorumluluklarını yerine getirecek, yasal düzenleme gerekiyorsa yapılacak, şimdi biz o kısımdayız. O devreye girdikten sonra herkes sorumluluklarını yerine getirecek."

???????Yumaklı, kurbanlıkla ilgili hiçbir sıkıntı olmayacağını da belirterek, "Kurbanlık hayvan sayımız yeterli. Et fiyatlarındaki spekülatif durumun kurban fiyatlarında da olma potansiyeli vardı ama aldığımız önlemlerle ve açıklanan kurbanlık fiyatlarıyla öyle olmayacağı görülmüş oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Türkiye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenleme TBMM'de görüşülecek - Son Dakika

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