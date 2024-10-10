Söke'de Pamuk Üretiminde Verim Kaybı - Son Dakika
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Ekonomi

Söke'de Pamuk Üretiminde Verim Kaybı

Söke\'de Pamuk Üretiminde Verim Kaybı

Söke Ovası'nda verim kaybı %25 olarak öngörülüyor; kuraklık ve hastalıklar çiftçiyi zor durumda bırakıyor.

10.10.2024 15:49
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Söke Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, Söke Ovası'ndaki pamuk üretiminde ciddi verim kaybı yaşandığını açıkladı. Özer, bu yılki hasadın yüzde 60'ının tamamlandığını ve kuraklık ile hastalıklar nedeniyle yüzde 25 oranında verim kaybı öngördüklerini belirterek, "Bölgede üreticiler yüzde 25 ile yüzde 40 arasında değişen kayıplar yaşıyor. Bu kadar büyük bir kayıp kimse tarafından beklenmiyordu" dedi.

Pamuk ekili alanın 320 bin dekara çıktığını belirten Söke Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı İsmail Özer buna rağmen verim düşüklüğüne dikkat çekti. Geçen yıl 270 bin dekarda yapılan pamuk üretimine kıyasla bu yıl 50-55 bin dekar fazla ekim yapıldığını, ancak ortalama verimin yüzde 25 düştüğünü ifade etti. Özer, geçen yıl 500 kilogram ortalama verim elde edilirken bu yıl bu rakamın çok altında kalındığını dile getirdi.

Verim kaybının yanı sıra, pamuk fiyatlarının da çiftçiyi zor durumda bıraktığını belirten İsmail Özer, "Verim kaybı sonrası pamuk fiyatları ne olursa olsun çiftçiye yetmeyecek. 200 kilogram verim almış bir çiftçi, düşük fiyatlarla büyük ekonomik sıkıntı yaşayacak" dedi.

Özer, bu yıl pamuk fiyatlarının 30-35 TL seviyelerinde olmasının çiftçiye fayda sağlamadığını ve Söke Tariş olarak fiyatları sezon başında 56 TL'den başlatıp 60 TL'ye çıkardıklarını, buna rağmen verim kaybı nedeniyle çiftçilerin gelirlerinin yeterli olmayacağını vurguladı.

"Ege Bölgesi'nde de sorunlar yaşanıyor"

Başkan Özer Ege Bölgesi genelinde de benzer sorunların yaşandığını, ancak Menemen ve Bergama gibi üretim alanlarındaki sıkıntıların Söke Ovası kadar büyük olmadığını söyledi. Söke'de yaşanan kuraklık ve hastalıkların etkisiyle bölgedeki pamuk üreticilerinin zor bir dönem geçirdiğini ifade eden Özer, "Söke Ovası'nda üreticiler ciddi kayıplar yaşıyor. Verim kaybı sonradan telafi edilemez ve hasat sonrasında fiyatlar ne olacak hala belirsiz" dedi.

'Hedef: 20 Milyon Kilogram Pamuk'

Hasadın kalan yüzde 40'lık kısmının durumu hakkında belirsizlik olduğunu söyleyen Özer, hava şartlarının aynı şekilde devam etmesi durumunda tüm ürünlerin 15 gün içinde toplanabileceğini kaydetti. "Bu yıl 20 milyon kilogramı geçersek kendimizi başarılı sayacağız" diyen Özer, geçen yılki alım rakamlarına ulaşmanın imkansız olduğunu belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Söke'de Pamuk Üretiminde Verim Kaybı - Son Dakika

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