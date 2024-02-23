Söke'den Rusya ve Japonya'ya ihraç edilecek 6 tır balığın sağlık sertifikaları düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Söke'den Rusya ve Japonya'ya ihraç edilecek 6 tır balığın sağlık sertifikaları düzenlendi

Söke\'den Rusya ve Japonya\'ya ihraç edilecek 6 tır balığın sağlık sertifikaları düzenlendi

Aydın'ın Söke ilçesinde, Rusya ve Japonya'ya ihraç edilecek olan 6 tır balığın ön sağlık sertifikaları düzenlendi. Söke, son yıllarda taze ve dondurulmuş balık ihracatında öne çıkmaktadır. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen sağlık sertifikalarıyla paketlenen balıklar, Rusya ve Japonya'ya gönderilmek üzere yola çıkacak.

23.02.2024 10:40  Güncelleme: 10:41
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Aydın'ın Söke ilçesinde Rusya ve Japonya'ya ihraç edilecek olan 6 tır balığın ön sağlık sertifikaları düzenlendi.

Ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan ihracatta gıda maddelerine yönelik gerçekleştirilen kontroller devam ederken, Aydın'ın Söke ilçesinde özellikle son yıllarda ihracat ürünü olarak taze ve dondurulmuş balık ihracatı öne çıkıyor. 2023 yılının ilk 6 ayında 6 farklı ülkeye 1 milyar 592 milyon 932 kilogram donuk ve taze balık ihracatı gerçekleştiren Söke'de bu yıl avlanan ve üretilen balıkların Rusya ile Japonya'ya ihraç edilmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ön sağlık sertifikaları düzenlendi. Paketlenerek ihracata hazır hale getirilen 6 tır balık, Rusya ve Japonya yolculuğu öncesinde ön sağlık sertifikalarını alırken, gümrük işlemlerinin ardından yola çıkacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Söke'den Rusya ve Japonya'ya ihraç edilecek 6 tır balığın sağlık sertifikaları düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Söke'den Rusya ve Japonya'ya ihraç edilecek 6 tır balığın sağlık sertifikaları düzenlendi - Son Dakika
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