Söke\'den Rusya ve Japonya\'ya ihraç edilecek 6 tır balığın sağlık sertifikaları düzenlendi

Ekonomi

Aydın'ın Söke ilçesinde Rusya ve Japonya'ya ihraç edilecek olan 6 tır balığın ön sağlık sertifikaları düzenlendi.

Ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan ihracatta gıda maddelerine yönelik gerçekleştirilen kontroller devam ederken, Aydın'ın Söke ilçesinde özellikle son yıllarda ihracat ürünü olarak taze ve dondurulmuş balık ihracatı öne çıkıyor. 2023 yılının ilk 6 ayında 6 farklı ülkeye 1 milyar 592 milyon 932 kilogram donuk ve taze balık ihracatı gerçekleştiren Söke'de bu yıl avlanan ve üretilen balıkların Rusya ile Japonya'ya ihraç edilmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ön sağlık sertifikaları düzenlendi. Paketlenerek ihracata hazır hale getirilen 6 tır balık, Rusya ve Japonya yolculuğu öncesinde ön sağlık sertifikalarını alırken, gümrük işlemlerinin ardından yola çıkacak. - AYDIN