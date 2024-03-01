Söke'de çilek üreticisi Nilgün Ünsel, sektöre yeni üreticiler kazandırmayı hedefliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Söke'de çilek üreticisi Nilgün Ünsel, sektöre yeni üreticiler kazandırmayı hedefliyor

Söke\'de çilek üreticisi Nilgün Ünsel, sektöre yeni üreticiler kazandırmayı hedefliyor

Aydın'ın Söke ilçesinde çilek üretimi yapan Nilgün Ünsel, Söke'nin ilk çilek ihracatçısı olmayı başardı. Ünsel, sektöre başka üreticiler kazandırmak ve seracılık faaliyetlerini geliştirmek için çalışmalar yapıyor. Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen Kadın Çiftçiler Buluşması'nda da örnek kadın üretici olarak temsil edilen Ünsel, Söke ve Aydın'ın tarım potansiyelini artırmayı ve bölgenin tarımsal ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyor.

01.03.2024 11:58  Güncelleme: 12:02
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Aydın'ın Söke ilçesinde çilek ürettiği serasında Söke'nin ilk çilek ihracatçısı olmayı başaran kadın üretici Nilgün Ünsel, hedefini büyüterek sektöre başka üreticiler kazandırmak istiyor.

15 yıl öğretmenlik mesleğinin ardından Söke'ye bağlı Akçakaya Mahallesi yakınlarında kurduğu serasında çilek üreten Nilgün Ünsel, Söke'de seracılık faaliyetlerinin daha da gelişmesi için adım attı. Sera kurulum firması ile anlaşan Nilgün öğretmen, bölgede sera kurulum faaliyetlerinin de öncüsü olmak istiyor. Çilek üretimiyle adını duyuran Nilgün Ünsel, Söke ve Aydın'da seracılığın gelişimine katkıda bulunmaya kararlı gözüküyor.

Nilgün Ünsel geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen Kadın Çiftçiler Buluşması'nda da Aydın ilini temsil eden örnek kadın üretici olmuştu.

Söke'nin tarımsal potansiyelini daha da artırmayı hedefleyen Nilgün Ünsel, kendi serasında elde ettiği deneyimleri ve başarılarıyla başkalarını da üretici yapma misyonunu üstlenmiş durumda.

Sera kurulum faaliyetlerinde öncülük yaparak çiftçilere rehberlik ederek, tarım sektörünün gelişimine katkıda bulunmayı amaçladığını ifade eden Ünsel, Söke ve Aydın'ın tarım alanındaki potansiyelini daha da yukarı taşımayı ve bölgenin tarımsal ekonomisine de olumlu katkılarda bulunmayı hedefliyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, Çiftçilik, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Söke'de çilek üreticisi Nilgün Ünsel, sektöre yeni üreticiler kazandırmayı hedefliyor - Son Dakika

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