Söke\'de çilek üreticisi Nilgün Ünsel, sektöre yeni üreticiler kazandırmayı hedefliyor

Aydın'ın Söke ilçesinde çilek ürettiği serasında Söke'nin ilk çilek ihracatçısı olmayı başaran kadın üretici Nilgün Ünsel, hedefini büyüterek sektöre başka üreticiler kazandırmak istiyor.
15 yıl öğretmenlik mesleğinin ardından Söke'ye bağlı Akçakaya Mahallesi yakınlarında kurduğu serasında çilek üreten Nilgün Ünsel, Söke'de seracılık faaliyetlerinin daha da gelişmesi için adım attı. Sera kurulum firması ile anlaşan Nilgün öğretmen, bölgede sera kurulum faaliyetlerinin de öncüsü olmak istiyor. Çilek üretimiyle adını duyuran Nilgün Ünsel, Söke ve Aydın'da seracılığın gelişimine katkıda bulunmaya kararlı gözüküyor.
Nilgün Ünsel geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen Kadın Çiftçiler Buluşması'nda da Aydın ilini temsil eden örnek kadın üretici olmuştu.
Söke'nin tarımsal potansiyelini daha da artırmayı hedefleyen Nilgün Ünsel, kendi serasında elde ettiği deneyimleri ve başarılarıyla başkalarını da üretici yapma misyonunu üstlenmiş durumda.
Sera kurulum faaliyetlerinde öncülük yaparak çiftçilere rehberlik ederek, tarım sektörünün gelişimine katkıda bulunmayı amaçladığını ifade eden Ünsel, Söke ve Aydın'ın tarım alanındaki potansiyelini daha da yukarı taşımayı ve bölgenin tarımsal ekonomisine de olumlu katkılarda bulunmayı hedefliyor. - AYDIN
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