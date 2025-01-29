Söke OSB 2025 İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Söke Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti, 2025 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Söke OSB idari binasında yapılan toplantıya, Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlık etti.
Toplantıya; Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ve diğer müteşebbis heyeti üyeleri de katıldı. Söke OSB'nin mevcut durumu, devam eden projeler ve gelecek döneme ilişkin planlamaların ele alındığı toplantıda, sanayi bölgesinin gelişimi için atılacak adımlar değerlendirildi. - AYDIN
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