Solmaz'dan Rekor Müşteri Memnuniyeti

Ekonomi

Entegre lojistik hizmetler sunan Solmaz, araştırma kuruluşu ERA Research&Consultancy'nin "Müşteri Memnuniyeti Araştırması" sonuçlarına göre, taşımacılık alanında yüzde 93'lük memnuniyet oranına ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamada yer verilen anket sonuçlarına göre, Solmaz'ı tavsiye etme eğilimi yüzde 88 olurken, kontrat lojistiği alanındaki memnuniyet, yüzde 85 seviyesinde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, Solmaz'ın gümrük işlemlerinden memnuniyet de yüzde 80 olarak tespit edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Solmaz Yönetim Direktörü Billur Barlın, müşterilerinin şirketi yüksek puanla değerlendirmiş olmalarının işlerini doğru yaptıklarını gösterdiğini belirtti.

Entegre lojistik hizmeti verdiklerini hatırlatan Barlın, "Bu kadar karmaşık ve bu kadar riskli mevzuatı olan bir işin içerisinde özellikle etik tarafta yüksek puan alarak ortalamada da 5 üzerinden 4,3 puanı tutturmak gurur verici." ifadelerini kullandı.

Barlın, müşterilerinin şirketi, artık entegre lojistik hizmeti veren bir kurum olarak benimsediklerini kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Entegre lojistik hizmetimizdeki bütünsel yaklaşımımızı müşterilerimiz bizden hizmet alırken deneyimliyor. Dünya ticaretini yöneten bir sektörün parçası olarak müşterilerimizin tedarik zincirini yönetirken sadece gümrük işleri hizmetlerini değil, uluslararası taşıma, depolama, dağıtım gibi tüm süreçlerini de bir bütün olarak görmek istediklerini anlıyoruz. Birçok alanda planlamalar yaparak sadece müşteriye özel, onlara uygun çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bilgi akışı bizde entegre olarak işe ve tüm süreçlere yansıyor. Bu bütünsel yaklaşımı müşterilerimiz özümsemiş ve anket sonucuyla bunu anladığını ve memnuniyetini bize belirtmiştir."

Entegre sürecinin en önemli bileşenlerinden birinin de etik ve uyum süreçleri olduğuna işaret eden Barlın, lojistik sektöründe, uluslararası dış ticaret mevzuatları, gümrük düzenlemeleri ve ticaret yasalarının birbirleriyle entegre bir yapıda bulunduğunu aktardı.

Barlın, etik ve uyum süreçlerinin, güvenilir ve sürdürülebilir bir iş modeli için takip ve sistem gerektirdiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Solmaz olarak, etik kurallarımızı ve uyum politikalarımızı titizlikle uyguluyor, müşterilerimize güvenilir, şeffaf ve sonuçları raporlanabilir hizmet sunuyoruz. Etik değerlere bağlılık, yalnızca yasal uyumluluk değil, müşteri güvenini pekiştirmek ve uzun, sürdürülebilir ilişkiler kurmaktır. Dış ticaret, gümrük, uluslararası taşımacılık, mükellef adına beyan, uluslararası mevzuatın canlı takibi, hata ve yanlışlara asla geçit verilmemesi, hukuki yapıda operasyonel mükemmeliyetin sağlanması, Solmaz'ın ana ilkeleridir. Anket sonuçları, müşterilerimizin bu konudaki hassasiyetimizi fark ettiğini ve etik değerlere bağlılığımızı takdir ettiğini göstermektedir."

Gelecek dönemde de etik ve uyum süreçlerini daha da güçlendirerek, sektördeki liderliklerini pekiştirmeye devam edeceklerini aktaran Barlın, "Bu sonuçtan dolayı mutluyuz. Tüm müşterilerimize, çözüm ortaklarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Solmaz olarak, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve operasyonel mükemmeliyet alanlarında yatırımlarımızı sürdürüyor, müşterilerimize daha iyi hizmet sunmak için kendimizi sürekli geliştiriyoruz." görüşlerini kaydetti.