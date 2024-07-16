Soma'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Soma ilçesinde orman dışı alanda başlayıp, ormana sirayet eden yangının, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten söz konusu yangına ilişkin paylaşımda bulundu.

Manisa'nın Soma ilçesinde orman dışı alanda başlayıp ormana sirayet eden yangının, ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, "Soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.