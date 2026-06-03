Soma Nakliyeciler Kooperatifi Yeni Sezonu Açtı - Son Dakika
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Soma Nakliyeciler Kooperatifi Yeni Sezonu Açtı

Soma Nakliyeciler Kooperatifi Yeni Sezonu Açtı
03.06.2026 14:58
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Yeni nakliye sezonu, kurban kesimiyle başladı; 97 bin 900 ton kömür Türkiye'ye taşınacak.

Soma Nakliyeciler Kooperatifi'nde yeni nakliye sezonu kurban kesimiyle açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı okulları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ihtiyaç sahipleri için toplam 97 bin 900 ton kömür, Türkiye'nin dört bir yanına Soma'dan taşınacak.

Soma'dan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) kapsamında gerçekleştirilecek kömür sevkiyatları için Soma Nakliyeciler Kooperatifi'nde sezon açılışı yapıldı. Türkiye genelinde okullara ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak toplam 97 bin 900 ton kömürün nakliyesini Soma Nakliyeciler Kooperatifi üstlenecek.

Kooperatif Başkanı Hüseyin Bezirgan öncülüğünde düzenlenen sezon açılış programına ELİ İşletme Müdürü Ali Ulu, İşletme Müdür Yardımcıları Mehmet Bayri ve Tarkan Bayram, kooperatif üyeleri ile şoförler katıldı. Kooperatif garajında kurban kesimiyle gerçekleştirilen programda, yeni dönemde yapılacak sevkiyatların sorunsuz ve kazasız tamamlanması temennisinde bulunuldu.

Yeni sezon kapsamında ilk etapta Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar için Karadeniz Bölgesi'ne 22 bin ton, İç Anadolu Bölgesi'ne ise 17 bin ton kömür gönderilecek.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kapsamında gerçekleştirilecek sevkiyatlarda ise İstanbul Bölgesi'ne 9 bin 250 ton, İzmir Bölgesi'ne 22 bin 250 ton, Konya Bölgesi'ne 11 bin 500 ton ve Manisa Bölgesi'ne 15 bin 900 ton kömür ulaştırılacak.

Toplam 97 bin 900 tonluk dev organizasyonda Soma Nakliyeciler Kooperatifi üyeleri ve şoförleri önemli bir görev üstlenecek. Kooperatif Başkanı Hüseyin Bezirgan, sezonun tüm nakliyecilere hayırlı olmasını dileyerek, sevkiyatların güvenli ve başarılı şekilde tamamlanmasını temenni etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Soma Nakliyeciler Kooperatifi Yeni Sezonu Açtı - Son Dakika

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